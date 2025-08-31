Niño perdido en monorriel de Hersheypark es rescatado por visitante

HERSHEY, Pensilvania, EE.UU. (AP) — Un niño perdido que deambuló por una línea elevada de monorriel en Hersheypark fue rescatado por un visitante del parque que trepó a un edificio y saltó a las vías.

El niño fue reportado como desaparecido alrededor de las 5:05 de la tarde el sábado después de que se separara de sus padres, según un comunicado de prensa del parque de atracciones temático de chocolate en Pensilvania.

Mientras los empleados del parque lo buscaron, el niño entró en un área segura que condujo a las vías del monorriel. Esa entrada estaba trancada y “protegida por un cierre con cadena en la entrada y un torniquete bloqueado en la plataforma”, según el parque. El niño estuvo en la estación cerrada durante unos 20 minutos antes de deambular por las vías.

Un video publicado en redes sociales mostró al niño caminando por las vías mientras la gente en la multitud abajo comenzó a agitar los brazos y a gritarle cosas como "¡Detente!” y "¡Sigue adelante!” En ese momento, se tapó los oídos y comenzó a caminar de regreso por donde vino, cambió de dirección nuevamente y luego se detuvo. Un hombre trepó a un edificio cercano y se subió a las vías, levantando al niño entre vítores desde abajo.

El rescate tuvo lugar alrededor de las 5:28 de la tarde, según el parque. El niño no resultó herido y fue reunido de manera segura con su familia.

“Estamos agradecidos por la vigilancia de nuestros visitantes y la rápida respuesta de nuestro equipo, y seguimos comprometidos a mantener los más altos niveles de seguridad para los visitantes en todo Hersheypark”, dice el comunicado.