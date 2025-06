Neymar lamenta tarjeta roja que afectó a Santos en un partido crucial

SANTOS, Brasil (AP) — Neymar expresó su arrepentimiento por la tarjeta roja que, según su opinión, perjudicó a Santos en su búsqueda de la victoria en la liga brasileña. El delantero señaló que su "desesperación" por marcar influyó en el error que cometió durante lo que podría ser su último encuentro con el club.

La expulsión de Neymar ocurrió a los 76 minutos cuando Santos perdió 1-0 frente a Botafogo en su estadio, después de que el jugador utilizara su mano para introducir el balón en la portería.

El contrato de Neymar con Santos finaliza a finales de junio, y el equipo tiene un juego más en el Brasileirao antes de un receso por el Mundial de Clubes. Con Neymar suspendido para este próximo choque y sin un acuerdo para extender su vinculación, su regreso podría no concretarse.

Conscientemente incapaz de alcanzar el balón con un remate de cabeza antes de que uno de los defensores lo despejara, Neymar utilizó su mano derecha para guiar el balón hacia la red. Ya había sido amonestado con una tarjeta amarilla, y el árbitro le mostró la roja, anulando de inmediato el gol. El equipo rival, Botafogo, consiguió el tanto de la victoria en el minuto 86.

"La desesperación por anotar puede llevarnos a cometer errores", comentó Neymar en su cuenta de Instagram. "Me disculpo con mis compañeros y los hinchas. Cometí un error, perdónenme. Si no me hubieran expulsado, estoy seguro de que habríamos ganado los tres puntos. Felicitaciones al equipo por el partido de hoy, estos puntos son míos también".

Neymar no objetó la segunda tarjeta amarilla, pero criticó la primera, que le fue mostrada tras una falta al final del primer tiempo. "La segunda amarilla tenía que mostrarse, pero el árbitro debió estar bromeando con la primera", agregó. "Es una falta y ya me amonestan".

El jugador manifestó su sentir respecto a la calidad de los árbitros en la liga, sugiriendo que existen muchos de ellos que no cumplen con el nivel esperado. "Es sorprendente cuántos árbitros malos existen en el deporte", apuntó, acompañando su queja con un emoji de risa.

Santos enfrenta un momento complicado, con solo dos triunfos en sus últimos 11 partidos del Brasileirao, ubicándose en el 18º puesto de 20 equipos, en zona de descenso.