Netanyahu ordenó iniciar conversaciones sobre tregua en Gaza y capturar la ciudad

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, indicó hoy que ordenó a los funcionarios comenzar \"negociaciones de inmediato\" para liberar a los rehenes en Gaza y acabar con la guerra.

Asimismo, también prometió aprobar los planes militares para capturar la Ciudad de Gaza.

\"Vine a aprobar los planes de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) para tomar el control de la ciudad de Gaza y derrotar a Hamas\", dijo Netanyahu durante una visita a una base militar cercana al enclave palestino.

\"Al mismo tiempo di órdenes para iniciar negociaciones de inmediato para liberar a todos nuestros rehenes y poner fin a la guerra en términos aceptables para Israel\", dijo.

Netanyahu no especificó cuándo o dónde comenzarán las negociaciones. El sitio noticioso israelí Ynet, que citó a un importante funcionario, informó que en este momento no se espera que ninguna delegación salga con rumbo a Doha o a El Cairo.

El anuncio se produce después de que el ejército movilizó a 60.000 reservistas y dijo que 20.000 más serán convocados en los próximos días.

A principios de esta semana, Hamas aceptó una propuesta presentada por los mediados de Egipto y Qatar para una tregua temporal y la liberación de rehenes.

Por otra parte, Netanyahu también dijo a principios de esta semana que Israel aceptaría poner fin a la ofensiva sólo si se cumplen cinco condiciones: el desarme de Hamas, la liberación de los rehenes, la desmilitarización de Gaza, el control de la seguridad del enclave por parte de Israel, y el nombramiento de un órgano no israelí para dirigir la vida cotidiana en el lugar, órgano que, enfatizó, no incluiría ni a Hamas ni a la internacionalmente reconocida Autoridad Palestina.

El número de muertos por los ataques y tiroteos israelíes desde el 7 de octubre de 2023 llegó ya a 62.192 y el de heridos a 157.114, agregaron las autoridades.