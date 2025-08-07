En vivo

Mundo

Netanyahu confirmó su intención de ocupar militarmente toda la Franja de Gaza

Lo dijo el primer ministro israelí en una entrevista con Fox News. Señaló que busca "entregar el territorio a un gobierno civil". La ONU advirtió sobre consecuencias catastróficas para la población.

07/08/2025 | 15:35Redacción Cadena 3

FOTO: Benjamin Netanyahu

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, confirmó el jueves en una entrevista con Fox News su intención de llevar a cabo una ocupación militar de toda la Franja de Gaza, que se extenderá por 42 kilómetros. 

Sin embargo, Netanyahu aclaró que no busca gobernar el territorio, sino entregarlo a un "gobierno civil". "No queremos conservarla, queremos tener un perímetro de seguridad. No queremos gobernarla, no queremos estar allí como un órgano de gobierno", expresó el mandatario israelí.

Netanyahu reiteró que los principales objetivos de su ofensiva en Gaza eran "la destrucción completa de Hamás y el retorno de todos los rehenes". Según informes de Israel, las milicias palestinas aún retenían a 50 cautivos, de los cuales solo una veintena seguirían con vida. "Queremos liberarnos a nosotros y liberar a la población de Gaza del terror de Hamás", añadió Netanyahu durante la entrevista.

Las declaraciones del primer ministro israelí provocaron una rápida respuesta por parte de Hamás, que a través de un comunicado calificó la intención de Netanyahu de ocupar militarmente la Franja como "un golpe de Estado" a las negociaciones para un alto el fuego. En medio de esta situación tensa, Netanyahu se reunió con su gabinete de seguridad, compuesto por varios ministros y miembros de la cúpula militar, para discutir si se lanzaría una ocupación total en la devastada Franja de Gaza.

En los días previos a esta confirmación, los principales medios israelíes habían filtrado que Netanyahu planeaba proponer al gabinete la expansión de la ofensiva, incluso hacia las áreas donde se creía que se encontraban los rehenes, así como la ocupación total del enclave palestino. A pesar de las reticencias mostradas por el Ejército, el canal 12 israelí informó que las tropas ya estaban preparando un plan que incluiría varias fases.

En la primera fase del plan, las tropas ocuparían Ciudad de Gaza y forzarían el desplazamiento del millón de gazatíes que se concentraban en esta urbe hacia la zona de Mawasi, que ya estaba abarrotada con desplazados. En una segunda fase, Israel buscaría hacerse con el control de los campamentos de refugiados en el centro de la Franja, donde las incursiones militares habían sido limitadas. En todos esos puntos, Israel estimaba que se encontraban rehenes vivos.

La ONU advirtió el miércoles que si Israel implementaba este plan habría "consecuencias catastróficas" para la población gazatí.

