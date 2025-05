Monjas brasileñas deslumbran al hacer beatbox en un programa católico y se vuelven estrellas

SAO PAULO (AP) — La combinación de beatbox y baile realizado por dos monjas brasileñas ha generado un revuelo en las redes sociales tras su aparición en un programa de televisión católica. Las hermanas Marizele Cassiano y Marisa de Paula, pertenecientes a la congregación "Copiosa Redenção", compartían detalles sobre un retiro vocacional en el canal Pai Eterno, cuando decidieron sorprender a la audiencia con una dinámica y alegre interpretación musical.

Cuando comenzaron a hablar sobre una canción vinculada a la vida religiosa, las hermanas no solo se limitaron a mencionar su contenido, sino que se levantaron para ejecutar una rutina que incluía canto, beatbox y movimientos de baile sincronizados. El presentador del show, diácono Giovani Bastos, se unió a ellas, imitando los pasos de Marisa de Paula. Este momento, que fue capturado en video, rápidamente se esparció y alcanzó a millones de espectadores en Brasil y más allá.

Momentos espontáneos que trascienden fronteras

La hermana Marizele Cassiano, conocida por su habilidad en beatbox, recordó lo inesperado del momento: "Fue completamente espontáneo; si comienza un ritmo, la hermana Marisa baila. Me siento cómoda cantando y haciendo beatbox, así que para nosotras fue sencillo. Nos sorprendió que se volviera viral, incluso fuera de Brasil," comentó en una entrevista con The Associated Press.

Las hermanas están dedicadas a apoyar a jóvenes que luchan contra la adicción a las drogas. Ellas creen que la música es una herramienta poderosa para establecer conexión y ayudar a quienes más lo necesitan. "El beatbox, el baile y las canciones son métodos que Dios utiliza para tocar los corazones de las personas. Y en nuestro caso, ¡definitivamente funciona! Es hermoso," afirmó la hermana Marizele.

Crecimiento en las redes sociales

A pesar de que la hermana Marisa no posee una cuenta en Instagram, la hermana Marizele ha visto un aumento significativo en su popularidad, alcanzando más de 100.000 seguidores desde que su video se hizo viral. Ambas monjas también desempeñan un papel activo como promotoras vocacionales, organizando retiros para mujeres interesadas en la vida religiosa, contribuyendo con su carisma y dedicación a una labor involutaria y social.

El momento fue un recordatorio sorprendente de cómo la alegría y el espíritu comunitario pueden trascender las barreras culturales y llegar a un público diverso, proveyendo una conexión genuina entre la fe y la expresión artística.

___

Esta narrativa fue adaptada del inglés por un editor de AP, utilizando apoyo de una herramienta de inteligencia artificial generativa.