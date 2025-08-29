Miles de paquetes de camarón son retirados en EEUU por posible contaminación radiactiva

Más empresas *retiraron* decenas de miles de paquetes de camarones importados vendidos en *Walmart*, *Kroger* y otras tiendas en *Estados Unidos* porque pueden tener contaminación radiactiva, según avisos federales.

*AquaStar USA Corp.* de *Seattle* *retirará* más de 26.000 paquetes de camarones refrigerados para cóctel vendidos en tiendas *Walmart* en 27 estados entre el 31 de julio y el 16 de agosto. La empresa también *retiró* alrededor de 18.000 bolsas de camarones cocidos, medianos, pelados y sin cola de la marca *Kroger* vendidos en tiendas en 17 estados entre el 24 de julio y el 11 de agosto.

Al mismo tiempo, *H&N Group Inc.*, un distribuidor mayorista de mariscos en *Vernon*, *California*, *retirará* más de 17.000 cajas de camarones congelados vendidos a tiendas de comestibles en la *Costa Este*, según un aviso de la *Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos* (FDA, por sus siglas en inglés). Ese retiro *comenzó* el 12 de agosto.

Los productos han sido *retirados* porque pueden estar contaminados con **Cesio-137**, un isótopo radiactivo que es un subproducto de reacciones nucleares. El riesgo parece ser pequeño, pero los camarones podrían representar una “preocupación potencial para la salud” para las personas expuestas a bajos niveles de **Cesio-137** con el tiempo, *dijeron* funcionarios de la *FDA*.

La *FDA* *emitió* una alerta de seguridad este mes en la que *advirtió* a los consumidores que no coman ciertos camarones congelados importados de *PT. Bahari Makmur Sejati*, una empresa indonesia que opera bajo el nombre de *BMS Foods*. Se *detectó* **Cesio-137** en contenedores de carga de la empresa enviados a puertos de *Estados Unidos* y en una muestra de camarones empanizados congelados.

La *FDA* también *ha añadido* a *PT. Bahari Makmur Sejati* a una nueva alerta por contaminación química para detener la entrada de productos de esta empresa en *Estados Unidos*.

No *está claro* cómo los contenedores o los camarones se *contaminaron*. Funcionarios federales *dijeron* que están investigando y se negaron a responder preguntas detalladas de *The Associated Press* sobre la fuente o el alcance de la contaminación.

Ninguno de los camarones que *provocaron* alertas o que *dieron* positivo a **Cesio-137** *fue* puesto a la venta al público, *dijo* la *FDA*. Pero otros embarques enviados a tiendas pueden haber sido procesados bajo condiciones que *permitieron* que los productos se *contaminaran*, *dijo* la agencia.

Funcionarios de *Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos* *detectaron* por primera vez la posible contaminación radiactiva en contenedores de carga enviados a puertos en *Los Ángeles*, *Houston*, *Miami* y *Savannah*, *Georgia*. Funcionarios de aduanas *alertaron* a la *FDA*, que *realizó* pruebas a camarones empaquetados y *confirmó* **Cesio-137** en una sola muestra.

Expertos en radiación nuclear coincidieron en que el riesgo para la salud es bajo, pero *dijeron* que es importante determinar la fuente de la contaminación y compartir esa información con el público.

El nivel de **Cesio-137** *detectado* en los camarones congelados fue de aproximadamente 68 bequerelios por kilogramo, una medida de radiactividad. Eso *está* muy por debajo del nivel de 1.200 bequerelios por kilogramo que podría desencadenar la necesidad de protecciones de salud según estándares de la *FDA*.

Es inusual *ver* esta concentración de **Cesio-137** en camarones, *dijo* *Steve Biegalski*, quien preside el programa de Ingeniería Nuclear y Radiológica y Física Médica en el *Instituto de Tecnología de Georgia*. Los niveles rutinarios *detectados* en camarones del océano *Pacífico* son aproximadamente 100 veces más bajos que los encontrados en los camarones de *BMS*, de acuerdo a la *Sociedad Nuclear Estadounidense*.

“A veces podemos *ver* **Cesio-137** de las secuelas de armas nucleares históricas, accidentes nucleares como *Fukushima* o *Chernóbil*, pero los niveles en el medio ambiente son súper, súper, superbajos en este momento y no pueden explicar lo que *está* sucediendo aquí”, *dijo* *Biegalski*.

