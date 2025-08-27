México suspende temporalmente envíos postales y paquetería a Estados Unidos
México anunció la suspensión temporal de envíos postales a Estados Unidos hasta que se definan nuevos procesos operativos, después de que Washington interrumpió la exención fiscal para paquetes de menos de 800 dólares.
27/08/2025 | 16:42Redacción Cadena 3
FOTO: Cadena 3 Noticias
CIUDAD DE MÉXICO (AP) — México anunció el miércoles la suspensión temporal de los envíos postales y paquetería a Estados Unidos mientras se definieron los nuevos procesos operativos para cumplir con las nuevas disposiciones de las autoridades estadounidenses.
La decisión del gobierno mexicano se dio tras el reciente anuncio que realizó Washington de interrumpir la exención fiscal que permitía el ingreso libre de impuestos de paquetes con un valor menor a 800 dólares, una exención conocida como “de minimis”. La suspensión entrará en vigencia el 29 de agosto y se aplicará a todos los países.
La Secretaría de Relaciones Exteriores y el Servicio Postal Mexicano indicaron en un comunicado conjunto que la suspensión de los envíos postales y paquetería a Estados Unidos comenzará a regir desde el 27 de agosto “en tanto se definen los nuevos procesos operativos”.
Con esta decisión México se suma a otros países que incluyen a Alemania, Australia, Canadá, Japón y Nueva Zelanda, los cuales también han paralizado sus servicios postales a Estados Unidos.
El gobierno mexicano informó que mantendrá el diálogo con Washington, así como los organismos postales internacionales para definir mecanismos que permitan reanudar los servicios de manera ordenada, brindando certeza a los usuarios y evitando contratiempos en la entrega de mercancías.
Lectura rápida
¿Qué suspendió México? Suspendió los envíos postales y paquetería a Estados Unidos.
¿Cuándo entra en vigencia? La suspensión comenzará a regir desde el 27 de agosto.
¿Por qué tomó esta decisión? Debido a nuevas disposiciones de las autoridades estadounidenses sobre la exención fiscal.
¿Qué otros países suspendieron servicios? También suspendieron sus servicios países como Alemania, Australia y Japón.
¿Qué hará el gobierno mexicano? Mantendrá el diálogo con Washington y organismos postales internacionales para reanudar servicios.
[Fuente: AP]