México suspende temporalmente envíos postales y paquetería a Estados Unidos

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — México anunció el miércoles la suspensión temporal de los envíos postales y paquetería a Estados Unidos mientras se definieron los nuevos procesos operativos para cumplir con las nuevas disposiciones de las autoridades estadounidenses.

La decisión del gobierno mexicano se dio tras el reciente anuncio que realizó Washington de interrumpir la exención fiscal que permitía el ingreso libre de impuestos de paquetes con un valor menor a 800 dólares, una exención conocida como “de minimis”. La suspensión entrará en vigencia el 29 de agosto y se aplicará a todos los países.

La Secretaría de Relaciones Exteriores y el Servicio Postal Mexicano indicaron en un comunicado conjunto que la suspensión de los envíos postales y paquetería a Estados Unidos comenzará a regir desde el 27 de agosto “en tanto se definen los nuevos procesos operativos”.

Con esta decisión México se suma a otros países que incluyen a Alemania, Australia, Canadá, Japón y Nueva Zelanda, los cuales también han paralizado sus servicios postales a Estados Unidos.

El gobierno mexicano informó que mantendrá el diálogo con Washington, así como los organismos postales internacionales para definir mecanismos que permitan reanudar los servicios de manera ordenada, brindando certeza a los usuarios y evitando contratiempos en la entrega de mercancías.