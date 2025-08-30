Medios africanos cuestionan a Infantino sobre seguridad y bienvenida a fans en el próximo Mundial

Periodistas africanos cuestionaron al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el sábado sobre si las personas del continente estarán seguras y serán bienvenidas en Estados Unidos durante la Copa del Mundo de 2026.

La prensa recalcó a Infantino que los aficionados al fútbol de África “están un poco nerviosos” por los eventos actuales en Estados Unidos y le instó a asegurar que los visitantes africanos al torneo no se sentirán “marginados... ciudadanos de segunda clase”.

Se le recordó al líder de la FIFA que se reunió nuevamente la semana pasada con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ahora tiene un trofeo de la Copa del Mundo de oro en una vitrina en su escritorio en la Casa Blanca.

“Vamos a jugar en un país donde algunos de nosotros no nos sentimos bienvenidos”, dijo un reportero de Sudáfrica, el país natal del vicepresidente de la FIFA, Patrice Motsepe, quien se sentó junto a Infantino en un hotel de lujo en Nairobi.

Motsepe es cuñado del presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, quien tuvo una visita tensa a la Casa Blanca en mayo cuando Trump repitió las afirmaciones infundadas de su administración sobre que los agricultores blancos están siendo sistemáticamente asesinados en el país.

Equipos africanos en la Copa del Mundo

Al menos nueve naciones africanas serán parte de los 48 equipos que participen en la Copa del Mundo que se jugará del 11 de junio al 19 de julio en 11 ciudades de Estados Unidos, además de tres en México y dos en Canadá. Egipto, Marruecos y Sudáfrica probablemente se clasificarán en octubre como líderes actuales de los grupos de clasificación.

Un décimo equipo africano podría avanzar en los playoffs intercontinentales programados después del sorteo del torneo, que Trump e Infantino anunciaron la semana pasada en la Oficina Oval que se llevará a cabo en el Kennedy Center el cinco de diciembre.

“Todos serán bienvenidos en América del Norte el próximo año para la Copa del Mundo”, dijo Infantino, cuyos lazos de tiempo atrás con Trump le consiguieron un asiento en la Rotonda del Capitolio para la inauguración de su presidencia en enero.

“Creo que es importante aclarar esto, hay muchas ideas erróneas por ahí”, dijo el líder de la FIFA a una sala llena de medios africanos.

Entradas y visados

Las entradas para los 104 partidos de la Copa del Mundo saldrán a la venta el diez de septiembre en medio de preocupaciones sobre si los aficionados podrán obtener visados para ingresar a Estados Unidos, que actualizó sus prohibiciones de viaje y listas de vigilancia para docenas de países. Irán ya se clasificó y jugará al menos tres partidos en la Copa del Mundo.

“Creo que la responsabilidad recae en ustedes”, dijo el reportero sudafricano a Infantino y Motsepe, “para asegurarse de que Africa y todas las demás personas del mundo no se sientan marginadas, no sientan que se les está haciendo ciudadanos de segunda clase en un mundo donde debería prevalecer la igualdad”.

La identidad del reportero no se dio a conocer —la conferencia de prensa se transmitió en el canal de YouTube de la Confederación Africana de Fútbol— pero dijo que es de Sudáfrica.

“Los aficionados al fútbol africano están un poco nerviosos por lo que está sucediendo en Estados Unidos en relación con la expansión de personas que están en Estados Unidos”, le dijo poco antes otro reportero a Infantino.

Motsepe, un empresario multimillonario que ha liderado el organismo de fútbol de Africa desde 2021, insistió en que el trabajo discreto con las autoridades estadounidenses había asegurado compromisos para que la Copa del Mundo se desarrolle sin problemas.

“Estamos seguros de que cumpliremos con cualquier requisito que puedan tener y habrá suficiente acceso para los aficionados africanos en la Copa del Mundo el próximo año”, dijo Motsepe.

Al anunciar las prohibiciones de viaje en junio, la administración Trump prometió exenciones para equipos y oficiales que vengan al torneo de fútbol —y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028— aunque las perspectivas para los aficionados son menos claras.

Infantino afirmó que hubo aficionados de 164 países durante el Mundial de Clubes que se llevó a cabo este verano en 11 ciudades de Estados Unidos en junio y julio “sin, por supuesto, ningún problema” con los visados.

“El mundo necesita ocasiones de unidad”, dijo Infantino, a quien Trump le dijo en la Casa Blanca la semana pasada que la FIFA no podría organizar partidos de la Copa del Mundo en Los Ángeles el próximo año si el presidente no hubiera enviado tropas a la ciudad este mes. Ocho partidos están programados en el SoFi Stadium en Inglewood, incluido el partido inaugural del equipo de Estados Unidos el 12 de junio.

“Sean positivos”, dijo Infantino en Kenia, “verán que habrá una gran, gran celebración de la mejor Copa del Mundo de la FIFA de la historia”.