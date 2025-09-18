McLaughlin-Levrone triunfa al superar la barrera de los 48 segundos en Tokio

FOTO: McLaughlin-Levrone vence a Paulino al bajar de los 48 segundos en el Mundial de atletismo

TOKIO (AP) — Sydney McLaughlin-Levrone se convirtió en la primera mujer en casi 40 años en romper la barrera de los 48 segundos en los 400 metros, al registrar el jueves un tiempo de 47,78 en una carrera históricamente rápida de una vuelta en el campeonato mundial.

La estadounidense McLaughlin-Levrone tuvo compañía. La dominicana Marileidy Paulino, la reinante campeona olímpica y defensora del título mundial, cronometró 47,98 para quedar segunda en la pista resbaladiza por la lluvia en Tokio.

Fueron los segundos y terceros tiempos más rápidos de la historia, apenas por detrás de los 47,60 logrados por Marita Koch —de Alemania Oriental— en 1985, uno de los últimos vestigios restantes de un sistema de dopaje del bloque del Este que fue expuesto décadas después de su finalización.

También el jueves, la cubana Leyanisa Pérez se consagró campeona en el salto triple gracias a una marca de 14,94 metros, la mejor del año.

Pérez doblegó a las últimas dos campeonas olímpicas. Thea LaFond logró un salto de 14,89 para darle la medalla de plata a Dominica y la venezolana Yulimar Rojas obtuvo el bronce con 14,76.

Rojas fue destronada como campeona mundial tras encadenar cuatro títulos seguidos desde la cita de Londres 2018. La venezolana de 29 años reapareció en la alta competencia en Tokio tras la lesión en el tendón de Aquiles que sufrió el año pasado y que le impidió ir a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Lectura rápida

¿Quién rompió la barrera de los 48 segundos en 400 metros? Sydney McLaughlin-Levrone lo logró en el Mundial de Tokio.

¿Qué tiempo registró McLaughlin-Levrone? Obtuvo un tiempo de 47,78 segundos.

¿Quién finalizó en segundo lugar? La dominicana Marileidy Paulino llegó segunda con un tiempo de 47,98 segundos.

¿Qué otro evento relevante ocurrió el jueves? Leyanisa Pérez se consagró campeona en salto triple con un salto de 14,94 metros.

¿Por qué es histórica la actuación de McLaughlin-Levrone? Se convirtió en la primera mujer en romper la barrera de los 48 segundos en casi 40 años.