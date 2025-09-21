Max Verstappen acaba con el dominio de McLaren y gana el GP de Azerbaiyán de F1

FOTO: Max Verstappen gana el GP de Azerbaiyán de F1 tras choque de Oscar Piastri en la primera vuelta

BAKÚ, Azerbaiyán (AP) — Max Verstappen pareció estar de vuelta en su mejor forma ganadora de títulos. Los pilotos de McLaren se rezagaron en su pelea por el campeonato.

Verstappen ganó el domingo el Gran Premio de Azerbaiyán, después de que el líder del campeonato, Oscar Piastri, sufrió un accidente en la primera vuelta que permitió a Lando Norris recortar su ventaja en la clasificación general.

Verstappen estuvo en control de principio a fin tras obtener la pole en una caótica sesión de clasificación el sábado y ya tenía una amplia ventaja para cuando realizó su única parada en boxes.

“El coche estaba funcionando muy bien”, afirmó el piloto neerlandés. “Fue bastante sencillo. Por supuesto, no es fácil aquí, hoy estaba muy ventoso, así que el coche siempre se mueve un poco, pero, por supuesto, increíblemente feliz con este rendimiento”.

George Russell dijo que estaba “bastante contento” de ver la bandera a cuadros después de terminar segundo para Mercedes mientras luchaba contra una enfermedad, y Carlos Sainz, Jr. fue tercero, logrando el primer podio de Williams en cuatro años.

“Mejor podio de mi carrera”, le dijo el expiloto de Ferrari al equipo.

Verstappen logró victorias consecutivas por primera vez desde el Gran Premio de España de junio de 2024, ya que el dominio de McLaren esta temporada se vio amenazado por segunda carrera consecutiva.

El peor día de McLaren

Norris fue séptimo y no pudo aprovechar completamente el error de Piastri, pero redujo la diferencia de puntos con el australiano en la lucha por el título de Fórmula Uno, que bajó de 31 a 25 unidades, el valor de una victoria en carrera.

Verstappen aún tiene una pequeña posibilidad de un quinto título consecutivo en tercer lugar, al reducir su diferencia con el líder a 69 puntos.

Norris tuvo dificultades para adelantar coches en la pista y pasó la última vuelta detrás del Red Bull de Yuki Tsunoda, pero podría haber terminado tan alto como cuarto si no hubiera perdido tiempo — y probablemente tres lugares — en una lenta parada en boxes de McLaren por segunda carrera consecutiva.

Al inicio, Piastri casi se detuvo en la parrilla y cayó al final del grupo, antes de deslizarse contra la barrera mientras intentaba recuperar posiciones. El australiano chocó por segundo día consecutivo en Bakú después de que golpeó la barrera en la clasificación y no sumó puntos por primera vez desde mayo del 2024.

McLaren podría haber asegurado el título de constructores el domingo con siete carreras por delante, pero ahora tendrá que esperar al menos hasta la próxima carrera en Singapur en dos semanas. Fue el peor desempeño combinado de McLaren en una temporada por lo demás dominante.

Williams de vuelta en el podio

La contratación de Sainz fue parte de los ambiciosos planes de Williams para volver a competir al frente de la parrilla, y dio sus frutos en Azerbaiyán.

Hubo buena fortuna el sábado cuando Sainz se benefició del clima y las banderas rojas para clasificar segundo, pero él y el coche mostraron un ritmo genuino el domingo para mantenerse en tercer lugar, permitiendo solo que Russell lo superara.

Sainz salió del coche y corrió y saltó a los brazos de un grupo de amigos y personal del equipo.

“Hemos tenido mucha mala suerte, muchos incidentes”, dijo Sainz. “Ahora entiendo por qué sucedió todo, porque el primer podio tenía que llegar así. Es solo la vida, ¿sabes? La vida a veces te trae esos malos momentos para darte uno muy bonito.”

Williams estuvo en el podio por primera vez desde el segundo lugar de Russell en el Gran Premio de Bélgica de 2021, cuando la fuerte lluvia impidió que se pudiera correr con bandera verde. Exceptuando ese resultado, fue el mejor final de Williams en una carrera competitiva desde 2014.