Más estadounidenses consideran beneficios de la inmigración legal a pesar de restricciones

FORT LAUDERDALE, Florida, EE.UU. (AP) — A medida que la administración del presidente Donald Trump impuso nuevas restricciones al sistema de inmigración legal, los adultos en Estados Unidos se mostraron más propensos que hace un año a pensar que estos inmigrantes benefician al país, según una nueva encuesta.

La encuesta, realizada por The Associated Press y el Centro NORC para la Investigación de Asuntos Públicos, reveló que los estadounidenses son más propensos que en marzo de 2024 a afirmar que es un “gran beneficio” que las personas que vienen a Estados Unidos legalmente contribuyan al crecimiento económico y ayuden a las empresas del país a obtener la experiencia de trabajadores calificados. Además, mostró que los estadounidenses son menos propensos que en enero a decir que el número de inmigrantes legales a Estados Unidos debería reducirse. Un poco menos de la mitad de los estadounidenses afirmó que el número debería permanecer igual, un porcentaje similar al de principios de este año.

Al mismo tiempo, las percepciones sobre la inmigración ilegal no cambiaron significativamente. Los estadounidenses continúan viendo menos beneficios de las personas que vienen a Estados Unidos ilegalmente y son más propensos a ver grandes riesgos de estos inmigrantes, incluida la preocupación de que cometan delitos mientras están en el país.

Trump, el presidente republicano, centró gran parte de su atención en arrestar y deportar a las personas que están en el país sin autorización, pero los nuevos controles, como la verificación de antecedentes y el aumento de costos, también afectaron a las personas que quieren venir a Estados Unidos legalmente para trabajar o estudiar. Recientemente, el mandatario firmó una proclamación para reformar el programa de visas H-1B, una de las vías más comunes para trabajadores extranjeros altamente calificados, exigiendo ahora una tarifa de 100.000 dólares para las solicitudes, que anteriormente era de 215 dólares, además de otros cargos de procesamiento relativamente nominales.

El gobierno de Trump también somete a los solicitantes de permisos de residencia permanente, conocidos como “green cards” o tarjetas verdes, a un control de “actitudes antiestadounidenses”, y los estudiantes que solicitan visas ahora deben adherirse a una verificación de redes sociales.

Incluso los republicanos se mostraron menos propensos que a principios de este año a afirmar que la inmigración legal debería reducirse, y más propensos a decir que debería permanecer como está.

Philip Steers, de St. Petersburg, Florida, es republicano y siente que Estados Unidos pone demasiadas trabas para que las personas migren legalmente. Su sobrino se casó con una mujer de Camboya, y han intentado durante meses conseguir una visa de cónyuge.

“Si expulsas a todas esas personas que son ilegales, ¿por qué no facilitarles el proceso a las personas que quieren venir aquí legalmente?” dijo Steers, de 76 años. “Necesitamos acelerar el proceso para quienes quieren venir aquí para beneficiar a nuestro país”.

Mientras que un poco menos de la mitad de los adultos en Estados Unidos dicen que el número de inmigrantes legales debería permanecer como está, alrededor de una cuarta parte dijo que el número de inmigrantes legales a Estados Unidos debería reducirse “mucho” o “un poco”. Eso marcó una disminución desde enero, cuando alrededor de un tercio pensaba de esa manera. La caída se debió en gran medida a los republicanos. Aproximadamente 3 de cada 10 republicanos ahora dicen que la inmigración legal debería reducirse, frente al 45% en enero.

Cerca de 3 de cada 10 adultos en Estados Unidos dicen que el número de inmigrantes legales a Estados Unidos debería aumentarse “mucho” o “un poco”, un leve aumento desde enero, cuando el 24% de los estadounidenses deseaba un aumento en la inmigración legal.

Los estadounidenses se mostraron más propensos a ver “grandes” beneficios de las personas que vienen a Estados Unidos legalmente y menos propensos a ver “grandes” riesgos, en comparación con una encuesta de AP-NORC realizada a principios del año pasado. Aproximadamente 6 de cada 10 adultos en Estados Unidos dijeron que un “gran” beneficio de los inmigrantes que entran legalmente al país es que contribuyen al crecimiento económico, un aumento respecto a aproximadamente 4 de cada 10 en marzo de 2024. De manera similar, el 51% de los adultos en Estados Unidos dijo que un “gran” beneficio de la inmigración legal es que las empresas estadounidenses obtienen la experiencia de trabajadores calificados en campos como la ciencia y la tecnología, en comparación con el 41% en marzo de 2024.

Carlos Gonzalez, quien nació en Estados Unidos de padres panameños, afirmó que los inmigrantes “aportan mucho a la economía de Estados Unidos”. “Traen ideas diferentes que ayudan a la economía”, dijo Gonzalez, de 53 años, un demócrata de Waterbury, Connecticut, y agregó que su madre fue enfermera militar en Vietnam. “Mucha gente no se da cuenta de que, cuando vienen aquí, intentan enriquecer al país y no despojarlo”.

Algunos de los beneficios percibidos son económicos, pero otros son culturales: aproximadamente el 46% de los estadounidenses afirmaron que un “gran” beneficio de los inmigrantes legales es que enriquecen la cultura y los valores estadounidenses, frente al 38% en la encuesta anterior.

Jeff Witoszczak, de El Paso, Texas, se identifica como republicano moderado y apoya los esfuerzos de Trump para efectuar deportaciones a gran escala de personas que están en el país ilegalmente. No cree que la atención deba centrarse en aquellos que han cometido delitos violentos. Está casado con una mujer de México que vino a Estados Unidos legalmente cuando era niña.

Los estadounidenses tienden a ver mayores riesgos —y menores beneficios— de los inmigrantes que están en el país ilegalmente, y estas opiniones no han cambiado en gran medida desde el año pasado. Aproximadamente 4 de cada 10 adultos en Estados Unidos dicen ahora que es un gran beneficio que los inmigrantes que están en el país sin autorización tomen trabajos que los estadounidenses no quieren, un aumento respecto a aproximadamente un tercio el año pasado. El 42% dice que los inmigrantes no autorizados contribuyen al crecimiento económico, y el 32% cree que enriquecen la cultura y los valores estadounidenses. Esos hallazgos se han mantenido estables desde el año pasado.

Cerca de la mitad de los adultos en Estados Unidos dicen que es un gran riesgo que los inmigrantes que están en el país ilegalmente sobrecarguen los programas de bienestar y las redes de seguridad. Los estudios han demostrado que los inmigrantes que trabajan en el país ilegalmente pagan impuestos locales, estatales y federales y generalmente no califican para obtener beneficios federales.

La encuesta de AP-NORC de 1.183 adultos se realizó del 11 al 15 de septiembre, utilizando una muestra extraída del Panel AmeriSpeak basado en probabilidad de NORC, diseñado para representar a la población de Estados Unidos. El margen de error de muestreo para los adultos en general es de más o menos 3,8 puntos porcentuales.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.