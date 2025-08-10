Manifestantes exigen liberación de rehenes en Gaza durante marcha en Londres

LONDRES (AP) — Manifestantes que buscaban la liberación de rehenes israelíes marcharon en el centro de Londres el domingo mientras la guerra en Gaza continuó avivando tensiones en todo el Reino Unido.

Los manifestantes, que planearon marchar hacia la residencia del primer ministro para una manifestación, incluyeron a Noga Guttman, prima del rehén Evyatar David, quien apareció en un video que enfureció a los israelíes cuando fue publicado por militantes de Hamás la semana pasada. El video mostraba a un David, de 24 años, demacrado, diciendo que estaba cavando su propia tumba dentro de un túnel en Gaza.

Militantes liderados por Hamás secuestraron a 251 personas cuando atacaron a Israel el 7 de octubre de 2023. Aproximadamente 50 de los rehenes aún no fueron liberados, de los cuales 20 posiblemente estaban vivos.

Israel anunció la semana pasada su intención de ocupar Ciudad Gaza como parte de un plan para terminar la guerra y traer a los cautivos a casa. Familiares y muchos líderes internacionales condenaron el plan, diciendo que conduciría a más derramamiento de sangre y pondría en peligro a los rehenes.

“Estamos unidos en una demanda clara y urgente: la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes. Independientemente de nuestras diversas opiniones políticas, esto no es un asunto político, es uno humano”, afirmó en un comunicado Stop the Hate, una coalición de grupos que organizó la marcha.

La marcha se produjo un día después de que la policía arrestó a 532 personas en una protesta en apoyo de una organización propalestina prohibida.

Los manifestantes del sábado buscaron presionar al gobierno para que revoque su decisión de prohibir al grupo Palestine Action como organización terrorista. La legislación aprobada el mes pasado convirtió en delito apoyar públicamente al grupo.

El Servicio de Policía Metropolitana informó que arrestó a 522 personas por apoyar a Palestine Action. Otras 10 fueron arrestadas por otros cargos, incluidos asaltos a policías.

El gobierno prohibió Palestine Action después de que activistas irrumpieron en una base de la Real Fuerza Aérea y dañaron dos aviones cisterna para protestar contra el apoyo británico a la guerra en Gaza. Palestine Action había atacado previamente a contratistas de defensa israelíes y otros sitios en Gran Bretaña que creen tienen vínculos con el ejército israelí.

Los partidarios de Palestine Action están desafiando la prohibición en los tribunales, diciendo que el gobierno ha ido demasiado lejos al declarar a un grupo de acción directa como una organización terrorista.