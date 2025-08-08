Manchester United inaugura centro de entrenamiento de última generación en Carrington

MANCHESTER, Inglaterra (AP) — El Manchester United inauguró el viernes su nuevo complejo de entrenamiento de “clase mundial” con la esperanza de que ayude a devolver al alicaído gigante a la cima del fútbol europeo.

La renovación de la ciudad deportiva de Carrington, a un costo 50 millones de libras (67 millones de dólares), se completó a tiempo para el inicio de la nueva temporada de la Liga Premier. El histórico club buscó recuperarse de su peor campaña en la era moderna.

“Lo que más me gusta es que ahora no habrá excusas”, dijo el defensor Diogo Dalot.

Han pasado 12 años desde que el United conquistó por última vez el título de la Liga Premier en 2013 y registró su peor posición al quedar en el 15to puesto.

También sufrió una cifra récord del club con 18 derrotas en la Premier y acumuló 42 puntos, su total más bajo de puntos. No se clasificó a las copas europeas.

“Es lo que vamos a hacer en el campo lo que obviamente determinará lo que hacemos y dónde colocamos al club de nuevo en la cima”, expresó Dalot.

Pero agregó que el nuevo centro de entrenamiento significa que los jugadores tendrán “todo lo que necesitas para estar en tu mejor forma mental y física”.

Se instaló equipo de última generación para el rendimiento y la rehabilitación, incluidas instalaciones de entrenamiento en altitud. Se agregarán inminentemente cápsulas para dormir, cámaras de oxígeno y tratamientos de crioterapia.

El proyecto fue financiado por el propietario minoritario Jim Ratcliffe como parte de la inversión de 1.300 millones de dólares del multimillonario británico en el club el año pasado.

“Espero que ayude a llevar al Manchester United a donde necesita ir”, manifestó.

Ratcliffe, quien también ha trazado planes para reconstruir su icónico estadio Old Trafford, dijo que rápidamente tomó la decisión de “invertir significativamente en la creación de un entorno de rendimiento de clase mundial para el personal y los jugadores que refleje nuestra ambición y visión para el Manchester United”.

“El club tiene que competir al más alto nivel. Eso es apropiado para la marca y el tamaño y la historia del club”, comentó. “Así que, aunque una instalación de entrenamiento de clase mundial no nos llevará a ese lugar por su propia cuenta, es uno de los ingredientes clave en el mundo moderno”.

Además del equipo de rendimiento, el rediseño del predio, liderado por el arquitecto Foster + Partners, incluye instalaciones como una barbería, un simulador de Fórmula Uno y una mesa de billar, con una cancha de pádel que se instalará a petición de los jugadores.

