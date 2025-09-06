Lula defendió la soberanía de Brasil y denunció a políticos "traidores a la patria"

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, deploró este sábado en cadena nacional a los políticos "traidores a la patria" que apoyan las sanciones comerciales aplicadas por Estados Unidos, y defendió la soberanía nacional al asegurar que no aceptará interferencias de ningún gobierno extranjero.

Lo hizo durante un mensaje en radio y televisión con motivo del Día de la Independencia brasileña, que se festeja el 7 de septiembre.

"Han pasado más de 200 años de la independencia (1822) y nos hemos convertido en soberanos. No somos, ni volveremos a ser, colonia de nadie. Somos capaces de gobernar y cuidar nuestra tierra y a nuestro pueblo, sin interferencia de ningún gobierno extranjero", aseguró Lula.

El mandatario enfocó su discurso por la fecha patria en la crisis generada por la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de elevar desde el 6 de agosto pasado al 50 por ciento los aranceles para productos brasileños, bajo el argumento de que Brasil debía frenar y cancelar el juicio por intento de golpe de Estado que se le sigue a su aliado en el país sudamericano, el exmandatario Jair Bolsonaro (2019-2022).

Sin citarlo, Lula se refirió a la figura del diputado brasileño Eduardo Bolsonaro, uno de los hijos del exmandatario, quien se radicó en Estado Unidos para hacer presiones a la Casa Blanca para sancionar a los magistrados del Supremo Tribunal Federal (STF) que llevan adelante el juicio.

"Mantenemos relaciones amistosas con todos los países, pero no aceptamos pedidos de nadie. Brasil tiene un solo dueño: el pueblo brasileño", dijo Lula, quien agregó que su Gobierno defiende de la democracia y se opondrá "a cualquiera que intente socavarla".

Lula agregó que "el papel de algunos políticos brasileños que incitan a ataques contra Brasil es inaceptable. Fueron elegidos para servir al pueblo brasileño, pero solo defienden sus propios intereses personales. Son traidores a la Nación. La historia no los perdonará".

El fundador del Partido de los Trabajadores (PT) también dijo en su mensaje que la defensa de la soberanía está vinculada a las acciones para mejorar el bienestar de la población.

"La soberanía puede parecer lejana, pero está presente en nuestra vida diaria. Está en la defensa de la democracia y la lucha contra la desigualdad, contra toda forma de privilegios que disfrutan unos pocos a expensas de los derechos de la mayoría. Está en proteger los logros de los trabajadores, apoyar a los jóvenes para que puedan tener un futuro mejor, crear oportunidades para emprendedores y en programas que ayudan a los más necesitados", enfatizó.

"En tan solo dos años y ocho meses, hemos abierto más de 400 nuevos mercados para nuestras exportaciones. Defendemos el libre comercio, la paz, el multilateralismo y la armonía entre las naciones, pero jamás renunciaremos a nuestra soberanía", dijo.

También respondió al pedido de Trump sobre el juicio que se le sigue a Bolsonaro y sostuvo que la Constitución brasileña establece la independencia de poderes: "Esto significa que el presidente de Brasil no puede interferir en las decisiones de la justicia, contrariamente a lo que pretenden imponer en nuestro país".