Lula da Silva viaja a EE.UU. por primera vez desde los aranceles de Trump

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, llamó el domingo a la defensa del multilateralismo, en un mensaje antes de partir a la ciudad estadounidense de Nueva York, donde ofrecerá el discurso de apertura en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) este martes.

"Ahora me dirijo a Nueva York, donde representaré a Brasil en la 80ª Asamblea General de la ONU. Estaré presente en importantes reuniones sobre el fortalecimiento de la democracia, el enfrentamiento a la crisis climática y la defensa del multilateralismo", expresó Lula da Silva en un mensaje en redes sociales.

El mandatario brasileño realiza su primer viaje a Estados Unidos después de que el presidente Donald Trump impusiera aranceles del 50 % a productos brasileños, ya que desde entonces no hubo contacto entre los mandatarios.

Además, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunció a su vez que habrá nuevas sanciones contra Brasil en las próximas semanas, a raíz de la condena al expresidente Jair Bolsonaro, sentenciado a 27 años y tres meses de prisión por participar en una intentona de golpe de Estado, tras perder las elecciones presidenciales en 2022.

Existe la posibilidad de que Lula y Trump se crucen en los pasillos de la sede de la ONU en Nueva York, ya que Brasil abre las sesiones de líderes y luego le sigue Estados Unidos, el martes.