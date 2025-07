Los Mavs sellan acuerdo con Cooper Flagg, elegido en primer lugar del draft

DALLAS (AP) — Los Mavericks de Dallas firmaron un contrato de novato por cuatro años con Cooper Flagg, quien fue seleccionado en primer lugar en el draft. Un informante cercano al acuerdo reveló el miércoles que el club también traerá de vuelta al escolta Dante Exum bajo un convenio por un año.

El equipo no proporcionó detalles específicos acerca del contrato de Flagg. De acuerdo a Spotrac, el valor total de la primera selección del draft 2025-26 está estimado en alrededor de 62,7 millones, con un salario de aproximadamente 13,8 millones para el primer año. Estos valores podrían variar ligeramente.

El contrato incluye opciones de renovación por parte del equipo para las temporadas tercera y cuarta de los contratos de novato.

Para poder recontratar a Exum, los Mavs necesitarán liberar un espacio adicional en su nómina. Esta información fue confirmada de manera anónima a The Associated Press, dado que el club aún no puede oficializar el regreso del veterano de ocho años. Exum, quien se prepara para su tercera campaña con los Mavs, será clave en la rotación mientras Kyrie Irving se recupera de una lesión en el ligamento cruzado anterior.

Flagg anunció la semana pasada, durante su conferencia de prensa, que tiene la intención de participar en la Liga de Verano en Las Vegas a partir de este mes. El primer partido de los Mavericks en esta liga se disputará contra los Lakers de Los Ángeles, donde también jugará Bronny James, y ya está programado para ser transmitido a nivel nacional el 10 de julio.

Flagg fue seleccionado como el número uno luego de que los Mavericks consiguieran una probabilidad de apenas el 1,8% en la lotería del draft. A sus 18 años, este talentoso jugador de Duke se convirtió en el cuarto estudiante de primer año en recibir el reconocimiento de la AP como jugador nacional del año en los 64 años de historia del premio, llevando a los Blue Devils a la ronda Final Four en su única temporada.

El delantero de 2,06 metros se integrará a una delantera que incluirá a Anthony Davis, un diez veces seleccionado a los Juegos de Estrellas, y a Dereck Lively II, su compañero en Duke. Esta offseason, Dallas sorprendió a todos al intercambiar a su estrella Luka Doncic, de 25 años, hacia los Lakers a cambio de Davis.

Kyrie Irving, quien también tiene vinculación con Duke y fue la primera selección en el draft de 2011, estará fuera activamente, muy probablemente hasta mitad de la temporada, mientras se recupera de su lesión sufrida en marzo.