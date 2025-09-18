Los Guardianes lograron su sexta victoria consecutiva y blanquearon a los Tigres 4-0

DETROIT (AP) — Gavin Williams ponchó a nueve en cinco entradas, Bo Naylor conectó un sencillo de dos carreras y los Guardianes de Cleveland ganaron su sexto juego consecutivo, su mejor racha de la temporada, 4-0 sobre los Tigres de Detroit el miércoles por la noche.

Cleveland, que ha ganado 11 de sus últimos 12 juegos, estuvo ahora a cuatro y medio juegos detrás de los Tigres en la carrera de la División Central de la Liga Americana. Los equipos jugarán tres juegos más la próxima semana.

Fue la décima derrota por blanqueada de la temporada para los Tigres, que han perdido 13 de sus últimos 20 partidos y necesitan una combinación de siete victorias y derrotas de Cleveland para ganar la división.

Williams (11-5), quien alcanzó 30 aperturas en una temporada por primera vez en su carrera, permitió tres imparables y dos bases por bolas. Cinco relevistas completaron la blanqueada.

El abridor de Detroit, Jack Flaherty (8-14), permitió una carrera con tres hits y cuatro pasaportes en cinco entradas.

Los Guardianes tomaron una ventaja de 1-0 en la tercera entrada con un sencillo productor de George Valera. El venezolano Gabriel Arias bateó un doble en la sexta, robó tercera y anotó con un sencillo del dominicano Ángel Martínez para poner la pizarra 2-0. Naylor lo puso 4-0 en la novena.

Los Tigres solo lograron poner a dos corredores en posición de anotar en las primeras seis entradas. Consiguieron dos bases por bolas en la séptima, llevando al bateador emergente cubano Andy Ibáñez al plato con un out. Ibáñez elevó al campocorto y el venezolano Gleyber Torres rodó para terminar la entrada.

Por los Guardianes, los dominicanos Ángel Martínez de 2-1 con una producida y José Ramírez de 2-0 con una anotada; los venezolanos Gabriel Arias de 5-1 con una anotada y Brayan Rocchio de 3-0.

Por los Tigres, el cubano Andy Ibáñez bateó de 1-0; el venezolano Gleyber Torres de 4-0; y el dominicano Wenceel Pérez de 4-0.