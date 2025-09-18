En vivo

Noche y Día

Ana Castro

Argentina

En vivo

Noche y Día

Ana Castro

Rosario

En vivo

De largo

Música

En vivo

Musical

Música

En vivo

Trasnoche random

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

Los Guardianes lograron su sexta victoria consecutiva y blanquearon a los Tigres 4-0

Gavin Williams ponchó a nueve y Bo Naylor impulsó dos carreras en la victoria de los Guardianes sobre los Tigres de Detroit por 4-0, logrando su sexta victoria consecutiva. Los Tigres, con 10 blanqueadas en la temporada, buscan recuperar posiciones.

18/09/2025 | 00:48Redacción Cadena 3

FOTO: Guardianes blanquean a Tigres por sexta victoria consecutiva; Williams poncha a nueve

DETROIT (AP) — Gavin Williams ponchó a nueve en cinco entradas, Bo Naylor conectó un sencillo de dos carreras y los Guardianes de Cleveland ganaron su sexto juego consecutivo, su mejor racha de la temporada, 4-0 sobre los Tigres de Detroit el miércoles por la noche.

Cleveland, que ha ganado 11 de sus últimos 12 juegos, estuvo ahora a cuatro y medio juegos detrás de los Tigres en la carrera de la División Central de la Liga Americana. Los equipos jugarán tres juegos más la próxima semana.

Fue la décima derrota por blanqueada de la temporada para los Tigres, que han perdido 13 de sus últimos 20 partidos y necesitan una combinación de siete victorias y derrotas de Cleveland para ganar la división.

Williams (11-5), quien alcanzó 30 aperturas en una temporada por primera vez en su carrera, permitió tres imparables y dos bases por bolas. Cinco relevistas completaron la blanqueada.

El abridor de Detroit, Jack Flaherty (8-14), permitió una carrera con tres hits y cuatro pasaportes en cinco entradas.

Los Guardianes tomaron una ventaja de 1-0 en la tercera entrada con un sencillo productor de George Valera. El venezolano Gabriel Arias bateó un doble en la sexta, robó tercera y anotó con un sencillo del dominicano Ángel Martínez para poner la pizarra 2-0. Naylor lo puso 4-0 en la novena.

Los Tigres solo lograron poner a dos corredores en posición de anotar en las primeras seis entradas. Consiguieron dos bases por bolas en la séptima, llevando al bateador emergente cubano Andy Ibáñez al plato con un out. Ibáñez elevó al campocorto y el venezolano Gleyber Torres rodó para terminar la entrada.

Por los Guardianes, los dominicanos Ángel Martínez de 2-1 con una producida y José Ramírez de 2-0 con una anotada; los venezolanos Gabriel Arias de 5-1 con una anotada y Brayan Rocchio de 3-0.

Por los Tigres, el cubano Andy Ibáñez bateó de 1-0; el venezolano Gleyber Torres de 4-0; y el dominicano Wenceel Pérez de 4-0.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en el juego entre Guardianes y Tigres? Los Guardianes ganaron 4-0, logrando su sexta victoria consecutiva. ¿Quién fue el lanzador destacado? Gavin Williams, quien ponchó a nueve bateadores en cinco entradas. ¿Qué impacto tuvo esta victoria en la clasificación? Cleveland se coloca a cuatro y medio juegos de los Tigres en la división. ¿Cuántas blanqueadas han sufrido los Tigres esta temporada? Los Tigres sufrieron su décima blanqueada de la temporada. ¿Qué jugadores destacaron en el partido? Bo Naylor y Gabriel Arias, por Cleveland; Gleyber Torres y Andy Ibáñez, por Detroit.

[Fuente: AP]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho