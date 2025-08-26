Lisa Cook, gobernadora de la Fed, demandará a Trump por despido, según abogado

WASHINGTON (AP) — La gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook demandó al gobierno del presidente Donald Trump para intentar evitar que la despida, dijo su abogado el martes.

El anuncio hizo más probable que se desatara una batalla legal que terminó en la Corte Suprema y que podría redefinir los límites de la autoridad del presidente sobre el banco central. Cada vez más en cuestión estuvo la independencia de la Fed de la política, algo que la mayoría de los economistas consideraron un factor clave para mantener bajas la inflación y las tasas de interés a largo plazo.

“El presidente Trump no tiene autoridad para remover a la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook”, afirmó Abbe Lowell, abogado de Cook y figura de larga data en Washington que representó a personas prominentes de los dos partidos políticos principales. “Su intento de despedirla, basado únicamente en una carta de referencia, carece de cualquier base fáctica o legal. Presentaremos una demanda para impugnar esta acción ilegal”.

Mientras tanto, Trump subrayó en declaraciones en la Casa Blanca que su objetivo era obtener más poder sobre la Fed para lograr que bajara las tasas de interés. Anteriormente había dicho que nombraría únicamente personas para la junta de la Fed que apoyaran la reducción de las tasas.

“Tendremos una mayoría muy pronto, así que eso será bueno”, declaró Trump, refiriéndose a la junta de gobierno de la Fed. “Una vez que tengamos una mayoría, la vivienda cambiará”, agregó, culpando a las altas tasas hipotecarias por las alicaídas ventas de viviendas.

Trump criticó al presidente de la Fed, Jerome Powell, durante meses porque la Fed ha mantenido su tasa de interés clave a corto plazo sin cambios en alrededor del 4,3%, un nivel relativamente alto en comparación con el que tenía durante la pandemia de COVID-19, cuando se situaba casi en cero.

El ahora ex presidente centró su atención en el sistema más amplio de la Reserva Federal. El comité que establece las tasas de interés tiene 12 miembros votantes, de los cuales siete provienen de la junta y cinco son presidentes de bancos regionales de la Fed.

La Fed ejerce un poder expansivo sobre la economía de Estados Unidos al ajustar una tasa de interés a corto plazo que puede influir en los costos del crédito para cosas como hipotecas, automóviles y préstamos comerciales.