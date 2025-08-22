Liberan a Kilmar Ábrego García en Tennessee para reunirse con su familia

FOTO: Liberan a Kilmar Ábrego García de cárcel en Tennessee para reunirse con su familia antes del juicio

NASHVILLE, Tennessee, EE.UU. (AP) — Kilmar Ábrego García es liberado de la cárcel en Tennessee el viernes para que pueda reunirse con su familia en Maryland a la espera de juicio por cargos de tráfico de personas.

El caso del ciudadano salvadoreño se convirtió en un punto crítico en la agenda de inmigración del presidente Donald Trump después que fuera deportado por error en marzo. Ante una orden judicial, el gobierno de Trump lo regresó a Estados Unidos en junio, sólo para detenerlo por cargos penales.

Aunque Ábrego García fue considerado elegible para la liberación previa al juicio, había permanecido en la cárcel a petición de sus abogados, quienes temían que el gobierno republicano pudiera intentar deportarlo nuevamente de inmediato si era liberado. Esos temores se mitigaron en parte por un fallo reciente en un caso separado, que requiere que los agentes de inmigración concedan tiempo a Ábrego García para presentar un desafío a cualquier orden de deportación.

A principios de esta semana, los abogados penales de Ábrego García presentaron una moción solicitando al juez que desestimara el caso penal, alegando que está siendo procesado para castigarlo por tratar de impedir su expulsión a El Salvador.

Ábrego García se ha declarado no culpable de los cargos de tráfico, que se derivan de una parada de tráfico en Tennessee en 2022 por exceso de velocidad. Las imágenes de la cámara corporal de un agente de la Patrulla de Caminos de Tennessee muestran un diálogo tranquilo con Ábrego García. Había nueve pasajeros en el automóvil, y los agentes discutieron entre ellos sus sospechas de tráfico de personas. Sin embargo, se permitió a Ábrego García continuar tras recibir sólo una advertencia.

Un agente del Departamento de Seguridad Nacional testificó que no comenzó a investigar la parada de tráfico hasta este abril, cuando el gobierno enfrentaba una creciente presión para devolver a Ábrego García a Estados Unidos.

Ábrego García, quien había estado detenido en la instalación carcelaria del condado Putnam, tiene una esposa e hijos estadounidenses y ha vivido en Maryland durante años, pero inmigró sin autorización legal a Estados Unidos. En 2019, un juez de inmigración negó su solicitud de asilo pero le otorgó protección para no ser deportado de regreso a El Salvador, donde enfrenta un “temor bien fundado” de violencia, según documentos judiciales. Se le requería registrarse anualmente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras Seguridad Nacional le emitía un permiso de trabajo.

Aunque Ábrego García no puede ser deportado a El Salvador sin violar la orden del juez, los funcionarios de Seguridad Nacional han dicho que planean deportarlo a un tercer país no especificado.