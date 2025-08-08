En vivo

Mundo

Lewandowski se perderá el Gamper por lesión a una semana del inicio con Barcelona

Lewandowski se perderá el Gamper por lesión muscular a una semana de iniciar temporada con Barcelona

08/08/2025 | 10:45Redacción Cadena 3

FOTO: Lewandowski se perderá el Gamper por lesión muscular a una semana de iniciar temporada con Barcelona

BARCELONA (AP) — Robert Lewandowski se perdió el partido amistoso del Barcelona el domingo debido a un problema muscular, informó el viernes el club catalán.

El Barça recibió al club italiano Como por el Trofeo Joan Gamper, el tradicional partido de los azulgranas como preámbulo de la temporada. Emprendió la defensa de su título de La Liga de España el 16 de agosto contra Mallorca.

“Tiene unas molestias musculares en el bíceps femoral del muslo izquierdo”, dijo Barcelona sobre la condición del delantero polaco. “Es baja para el domingo y su evolución marcará su disponibilidad”.

Lewandowski anotó 42 goles en 52 partidos la temporada pasada para ayudar al Barça a conquistar los títulos de La Liga y la Copa del Rey. Sus 27 goles ligueros fueron superados únicamente por los 31 de Kylian Mbappé del Real Madrid.

El internacional polaco de 36 años inició su cuarta temporada en Barcelona.

Lectura rápida

¿Quién se perdió el Gamper?
Robert Lewandowski se perdió el partido amistoso.

¿Por qué no jugará?
Por una lesión muscular en el bíceps femoral del muslo izquierdo.

¿Cuándo jugará el Barça su primer partido de liga?
El 16 de agosto contra Mallorca.

¿Qué trofeo disputará el Barça?
Disputará el Trofeo Joan Gamper contra Como.

¿Cuántos goles anotó Lewandowski la temporada pasada?
Anotó 42 goles en 52 partidos.

[Fuente: AP]

Mundo

