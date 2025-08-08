Lewandowski se perderá el Gamper por lesión a una semana del inicio con Barcelona
08/08/2025 | 10:45Redacción Cadena 3
BARCELONA (AP) — Robert Lewandowski se perdió el partido amistoso del Barcelona el domingo debido a un problema muscular, informó el viernes el club catalán.
El Barça recibió al club italiano Como por el Trofeo Joan Gamper, el tradicional partido de los azulgranas como preámbulo de la temporada. Emprendió la defensa de su título de La Liga de España el 16 de agosto contra Mallorca.
“Tiene unas molestias musculares en el bíceps femoral del muslo izquierdo”, dijo Barcelona sobre la condición del delantero polaco. “Es baja para el domingo y su evolución marcará su disponibilidad”.
Lewandowski anotó 42 goles en 52 partidos la temporada pasada para ayudar al Barça a conquistar los títulos de La Liga y la Copa del Rey. Sus 27 goles ligueros fueron superados únicamente por los 31 de Kylian Mbappé del Real Madrid.
El internacional polaco de 36 años inició su cuarta temporada en Barcelona.
[Fuente: AP]