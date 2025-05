León XIV inauguró el museo en el palacio de verano del Vaticano

ROMA (AP) — León XIV realizó una visita al histórico palacio papal de verano el jueves, ubicado al sur de Roma. En medio de especulaciones sobre su uso futuro, se consideró si el nuevo pontífice optaría por descansar del calor de la capital italiana o si seguiría el ejemplo de Francisco, manteniendo el lugar como un museo y centro ambiental.

El papa visitó el Borgo Laudato Si, un innovador proyecto educativo enfocado en la sostenibilidad, que surgió a raíz de la encíclica de su predecesor en 2015, titulada “Laudato Si”. Este proyecto está situado en los jardines de la propiedad del Vaticano, cerca de Castel Gandolfo, junto al lago Albano, en las colinas al sur de Roma.

El legado del palacio

Construido en 1624 por el papa Urbano VIII en el extremo norte de la ciudad, el palacio fue originalmente destinado a ofrecer un alivio a los papas durante los calurosos veranos romanos. A lo largo de los años, el complejo se amplió y hoy abarca 55 hectáreas (136 acres), lo que lo convierte en una propiedad más extensa que la propia Ciudad del Vaticano.

Tradicionalmente, los papas han utilizado esta residencia en verano. El papa Benedicto XVI se retiró a este lugar después de su renuncia el 28 de febrero de 2013. En contraste, Francisco, un religioso que prefirió permanecer en Roma durante su pontificado de 12 años, no hizo uso del palacio como un escape estival.

Transformación del palacio en museo

En 2014, Francisco tomó la decisión de abrir los jardines de Castel Gandolfo al público. Con el tiempo, partes del palacio fueron transformadas en un museo, lo que ayudó a mitigar la recesión económica en la ciudad, causada por el cese de las oraciones semanales que el pontífice ofrecía allí cada verano.

León XIV, un excura misionero que pasó gran parte de su vida sacerdotal en Perú, aún no ha comunicado cuál será su residencia permanente en Roma, ni si utilizará el palacio como su refugio en verano.

___

La cobertura religiosa de The Associated Press recibe apoyo gracias a una colaboración con The Conversation US, financiada por Lilly Endowment Inc. La AP asume la entera responsabilidad del contenido.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.