Las tropas estadounidenses comenzaron su prometida retirada de Irak

FOTO: Tropas de los Estados Unidos comienzan las maniobras para abandonar Irak

Las fuerzas norteamericanas desplegadas en Irak iniciaron su retirada de la gran base militar de Ain al Asad, en el oeste del país asiático, así como de la base aérea secundaria de Victoria, cerca del aeropuerto de la capital, Bagdad, según confirmaron fuentes de seguridad iraquíes citadas por medios internacionales.

Con esta maniobra, Estados Unidos responde a las peticiones formuladas desde hace meses por el Gobierno iraquí en conversaciones interrumpidas en agosto del año pasado dentro del aumento de las tensiones regionales y el incremento de ataques de milicias proiraníes.

Las fuentes de seguridad iraquíes confirmaron que las fuerzas estadounidenses se están retirando hacia la región semiautónoma del Kurdistán iraquí y la vecina Kuwait.

Sin embargo, un número "limitado" de efectivos -ahora hay un total de entre 2.500 y 3.000 militares estadounidenses en el país- se quedarán para proseguir con su tarea de entrenamiento a las fuerzas iraquíes.

El asesor ministerial iraquí Husein Alawi confirmó a la agencia oficial de noticias del país, INA, que las fuerzas estadounidenses completarían su maniobra de retirada el mes que viene.

Esta retirada obedece al acuerdo entre Irak y los países de la coalición internacional contra Estado Islámico, para concluir la misión contra el grupo yihadista, ya derrotado a nivel territorial en el país, dentro del plazo anunciado públicamente de 2025 y 2026.