Las políticas de deportación de Trump y el caso de Ábrego García hacia Uganda

FOTO: Qué saber sobre las políticas de deportación de Trump que podrían enviar a Ábrego García a Uganda

HOUSTON (AP) — Los empeños de los funcionarios de inmigración de Estados Unidos para deportar a Kilmar Ábrego García a Uganda, un país con el que el ciudadano salvadoreño no tiene vínculos, han vuelto a centrar la atención en los intentos del gobierno del presidente Donald Trump de enviar personas a países que no son los suyos.

Los acuerdos del gobierno con los llamados terceros países han sido impugnados en los tribunales por grupos activistas, quienes han argumentado que se están violando los derechos al debido proceso y que los inmigrantes están siendo enviados a países con amplios antecedentes de violaciones a los derechos humanos.

Sin embargo, en junio, una Corte Suprema dividida le autorizó al gobierno permitir la expulsión rápida de inmigrantes a países que no son sus lugares de origen y con tiempo mínimo de advertencia.

Esto es lo que es conveniente saber sobre estos acuerdos con terceros países.

¿Qué son los acuerdos con terceros países?

Los acuerdos forman parte de una amplia represión migratoria por parte del gobierno, que se ha comprometido a deportar a millones de personas que viven ilegalmente en Estados Unidos.

La ley federal permite que los inmigrantes sean enviados a países de los que no son originarios. En el pasado, las autoridades de inmigración han hecho eso ocasionalmente, según grupos defensores de los derechos civiles y de los inmigrantes. Pero este tipo de deportaciones ha aumentado considerablemente bajo el actual gobierno republicano.

El Departamento de Seguridad Nacional indicó en un memorando de marzo que, como parte de tales deportaciones a terceros países, deportará a los inmigrantes solo después de obtener garantías diplomáticas de que no serán perseguidos ni torturados, según lo garantiza el derecho internacional.

Si Estados Unidos no ha recibido esas garantías, las autoridades de inmigración aún pueden enviar a la persona allí, pero primero deben informarle a dónde va en un idioma que entienda. El tiempo entre el aviso y la deportación generalmente es de 24 horas, pero puede ser de solo seis horas.

Funcionarios de Trump han dicho que estos inmigrantes frecuentemente provienen de países que a menudo no reciben a todos sus ciudadanos deportados. Han llamado a estos inmigrantes “verdaderas amenazas a la seguridad nacional”, diciendo que han sido declarados culpables de crímenes violentos como violación, asesinato y robo a mano armada.

¿Qué países han aceptado recibir a inmigrantes?

El gobierno de Trump ha alcanzado acuerdos con diversos países, muchos de ellos en América Latina y África, para a recibir a inmigrantes.

Estados Unidos ha enviado a cientos de venezolanos a una notoria prisión en El Salvador. El caso de Ábrego García se convirtió en un punto crítico en la represión de Trump a la inmigración después de que fue deportado por error a El Salvador en marzo.

Venezolanos e inmigrantes de Afganistán, Rusia, Irán, China y otros países también han sido enviados a Costa Rica y Panamá.

Previamente este mes, Paraguay firmó un acuerdo de tercer país con el gobierno de Trump. México no ha firmado tal acuerdo, pero ha aceptado deportados de Centroamérica y otros países del hemisferio occidental, incluidos Cuba, Haití y Venezuela.

En julio, Sudán del Sur aceptó a ocho deportados de Estados Unidos. Este país africano, uno de los más pobres del mundo, ha soportado repetidas oleadas de violencia desde que se independizó de Sudán en 2011.

La semana pasada, Uganda, un país sin salida al mar en África Oriental, acordó un trato con Washington para recibir a inmigrantes deportados siempre y cuando no tengan antecedentes penales y no sean menores no acompañados.

En mayo de 2024, Estados Unidos impuso sanciones a la presidenta del Parlamento de Uganda, su esposo y varios otros funcionarios por corrupción y graves abusos a los derechos humanos.

En julio, el gobierno estadounidense deportó a cinco hombres con antecedentes penales al reino de Esuatini, en el sur de África. Los hombres son de Cuba, Jamaica, Laos, Yemen y Vietnam y se les mantiene en confinamiento solitario hasta que puedan ser deportados a sus países de origen. Ese proceso podría tardar hasta un año.

Durante una reunión en julio en la Casa Blanca, Trump se reunió con cinco dirigentes de África Occidental y conversó con ellos sobre si aceptarían inmigrantes a través de acuerdos con terceros países.

Los expertos dicen que algunos países africanos podrían procurar facilitar los programas de deportación de Estados Unidos para ganarse el favor en las negociaciones sobre aranceles, los recortes en la ayuda estadounidense o las restricciones de visas, que han afectado a varios países africanos en los últimos meses.

Trump también ha presionado a naciones de toda América Latina para que ayuden a facilitar las deportaciones, a veces bajo la amenaza de fuertes aranceles o sanciones.

Críticas a los acuerdos con terceros países

Estos acuerdos han recibido fuertes críticas de defensores de los derechos humanos, quienes han mencionado que hay protecciones internacionales para los solicitantes de asilo y han cuestionado si los inmigrantes serán evaluados adecuadamente antes de ser deportados.

Expertos de Naciones Unidas en derechos humanos han dicho que tales acuerdos han dejado a personas varadas en lugares lejanos, detenidas arbitrariamente durante años y en riesgo de sufrir tortura y otros tratos inhumanos.

“Instamos al gobierno de Estados Unidos a abstenerse de realizar más expulsiones a terceros países, a garantizar el acceso efectivo a asistencia jurídica para aquellos que enfrentan la deportación, y que todos esos procedimientos estén sujetos a supervisión judicial independiente”, dijeron los expertos de la ONU en julio.

Iniciativas de otros países

La Unión Europea ha estado tratando de incrementar las deportaciones y se ha abierto a la idea de “centros de retorno”, que se establecerían en terceros países para que los solicitantes de asilo rechazados sean detenidos y a la larga deportados a sus países de origen.

Italia ha estado enviando a solicitantes de asilo rechazados a centros de detención y deportación que opera en Albania, un país que no pertenece a la UE. Sin embargo, ha enfrentado muchas impugnaciones jurídicas y ha sido opaca sobre el proceso y la efectividad de los centros. Muchos inmigrantes enviados allí regresan a Italia posteriormente.

En un plan por separado, costoso y controvertido, el gobierno anterior del Reino Unido intentó y finalmente fracasó en enviar solicitantes de asilo a Ruanda.

La escritora de The Associated Press Renata Brito contribuyó con este despacho desde Barcelona.

