Las joyas cinematográficas que brillaron en el primer semestre de 2025

A menudo, las mejores películas parecen estar destinadas a la segunda parte del año, especialmente cuando se acerca la temporada de premios de los Oscar. Sin embargo, los primeros seis meses pueden brindar sorpresas y oportunidades de descubrimiento. El 2025 ha sido testigo de una variedad impresionante, que abarca desde encantadoras obras independientes hasta reveladoras comedias y prometedores debuts en la gran pantalla. A continuación, presentamos nuestras diez películas favoritas de esta primera mitad de año.

The Ballad of Wallis Island: Esta película, también conocida como "La balada de la isla" es una de esas joyas que se recomiendan sin duda a los amantes del cine. Con su mezcla de humor y melodías folk cautivadoras, presenta una historia sobre el desapego y la superación personal, encarnada por personajes entrañables como el excéntrico Charles (Tim Key) y la encantadora Carey Mulligan. Otra oferta igualmente cautivadora proveniente de las Islas Británicas es "Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl".

One of Them Days: En el ámbito de la comedia, "One of Them Days" ha irrumpido como un éxito inesperado. La trama gira en torno a dos amigas, interpretadas por Keke Palmer y SZA en su debut cinematográfico, quienes enfrentan dificultades para pagar el alquiler en Los Ángeles.

Sorry, Baby: Dirigida por Eva Victor, esta película deja a la audiencia en un estado de reflexión. La historia se centra en Agnes y su relación con un asesor de tesis que se obsesiona con ella. Con un desarrollo cargado de tensión, la dirección logra plasmar un relato conmovedor.

Black Bag: Steven Soderbergh y David Koepp se unen nuevamente en este emocionante thriller de espionaje con un toque marital. Protagonizado por Michael Fassbender y Cate Blanchett, "Black Bag" sorprende por sus diálogos ingeniosos y su intrigante trama.

Materialists: Celine Song presenta una meditación contemporánea sobre el amor, el dinero y la búsqueda de autenticidad en tiempos de superficialidad. Esta película reformula la idea de la comedia romántica y resuena con la realidad actual.

Sinners: Ryan Coogler, conocido por su capacidad para contar historias impactantes, nos brinda una visión ambiciosa del género de vampiros en "Sinners", explorando temas profundos como la comunidad y el entretenimiento.

Pavements: Alex Ross Perry desafía las convenciones del cine documental con su innovadora obra sobre la banda indie Pavement, creando una experiencia visual cautivadora que seguramente atraerá a nuevos fans.

April: Con un guion que conmueve profundamente, Dea Kulumbegashvili presenta la vida de una obstetra en Georgia que se enfrenta a las adversidades de su entorno. La película es un retrato preciso y poderoso de la lucha por la vida.

On Becoming a Guinea Fowl: Esta película de Rungano Nyoni es una exploración surrealista del trauma familiar. A través de un funeral familiar en Zambia, la obra plantea preguntas inquietantes sobre la memoria y el legado.

Friendship: Una comedia que combina la agudeza de Tim Robinson con el toque cómico de Nathan Fielder, donde se exploran las diferencias y similitudes entre los personajes en un contexto de amistad incómoda.