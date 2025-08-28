Las 10 canciones más populares de la semana en Argentina, Chile y más

Las 10 canciones más populares de la semana en algunos países de las Américas y España

ARGENTINA

1.- “Universidad” - Tini, Beéle

2.- “Azizam” - Ed Sheeran

3.- “Pasarella” – Emilia, Six Sex

4.- “6 de febrero” – Aitana

5.- “Te quise tanto” – Coti, Miranda!

6.- “Manchild” - Sabrina Carpenter

7.- “Bésame” - Alejandro Sanz, Shakira

8.- “Que haces” - Becky G, Manuel Turizo

9.- “Fue culpa tuya” - Luck Ra, Tiago PZK

10.- “Vuelvo a ti” – Morat

(Fuente: Los 40 Principales)

CHILE

1.- “Qloo” - Young Cister, Kreamly

2.- “Yo y tú” - Ovy On The Drums, Quevedo, Beéle

3.- “Mi refe” – Beéle, Ovy On The Drums

4.- “Like Jennie” – Jennie

5.- “La plena” - Beéle, WSound, Ovy On The Drums

6.- “Manchild” - Sabrina Carpenter

7.- “Priti” - Danny Ocean, Sech

8.- “NuevaYol” - Bad Bunny

9.- “APT.” – Rosé, Bruno Mars

10.- “Pasarella” - Emilia & Six Sex

(Fuente: Los 40 Principales)

COLOMBIA

1.- “Ba ba bad” – Ryan Castro, Sean Paul, Busy Signal, Kybba

2.- “La plena” - Beéle, WSound, Ovy On The Drums

3.- “Verano rosa” – Karol G, Feid

4.- “Top diesel” – Beéle

5.- “Yo y tú” - Ovy On The Drums, Quevedo, Beéle

6.- “X ti” – Kapo, Feid

7.- “Tu vas sin (fav)” - Rels B

8.- “Sanka” - Ryan Castro, Dongo

9.- “Priti” - Danny Ocean, Sech

10.- “Voy a llevarte pa PR” - Bad Bunny

(Fuente: Los 40 Principales)

ESPAÑA

1.- “Nice to meet you” - Myles Smith

2.- “6 de febrero” – Aitana

3.- “No tiene sentido” – Beéle

4.- “Ordinary” - Alex Warren

5.- “Soleao” - Myke Towers, Quevedo

6.- “Blackout” - Emilia, Tini, Nicki Nicole

7.- “Capaz (Merenguetón)” – Yorghaki, Alleh

8.- “Nexo 04: Tu cuerpo en braille” - Nil Moliner

9.- “APT.” - Rosé, Bruno Mars

10.- “Anxiety” - Doechii

(Fuente: Los 40 Principales)

MÉXICO

1.- “Ordinary” - Alex Warren

2.- “Pobre secretaria” - Mariana Treviño

3.- “Aplauso” – Matisse, Oscar Ortiz

4.- “Tengo celos” – Myke Towers

5.- “Cuando baja la marea” - Belinda, Regina Blandón, Mariana Treviño, Diana Bovio

6.- “Volvería” - Karla Breu, Juan Solo

7.- “Daisies” - Justin Bieber

8.- “Coleccionando heridas” - Karol G, Marco Antonio Solís

9.- “Tamo bien” - Enrique Iglesias, Pitbull, IAmChino

10.- “Azizam” - Ed Sheeran

(Fuente: Los 40 Principales)

Lectura rápida

¿Cuáles son las canciones más populares de la semana en Argentina? Las más populares incluyen “Universidad” de Tini y Beéle, y “Azizam” de Ed Sheeran.

¿Qué artistas se destacan en las listas de Colombia? Ryan Castro y Karol G están entre los principales artistas con canciones como “Ba ba bad” y “Verano rosa”.

¿Qué canción ocupa el primer lugar en Chile? “Qloo” de Young Cister y Kreamly lidera la lista en Chile.

¿Cuántas canciones de Beéle están presentes en la lista de México? Beéle aparece en varias canciones, incluyendo “La plena” y “Yo y tú”.

¿Cuál es la popularidad de Tini en España? Tini es mencionada con la canción “Blackout” en la lista de España.