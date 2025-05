Lanzamiento de festival deportivo en Las Vegas promueve uso de drogas para mejorar el rendimiento

LAS VEGAS (AP) — Los Juegos Mejorados, un festival deportivo promovido por sus organizadores como superior a los Juegos Olímpicos, se llevará a cabo el próximo año durante el último fin de semana de mayo en Las Vegas. Esta competición permite a los atletas beneficiarse del uso de drogas para maximizar su rendimiento.

La competencia inaugural en la Ciudad del Pecado incluirá natación, atletismo y levantamiento de pesas. El evento pretende desafiar las normas del movimiento internacional antidopaje, que algunos críticos consideran ineficaces.

Uno de los principales promotores de este festival es el grupo 1789 Equity, que cuenta con el apoyo financiero de Donald Trump Jr. Según su fundador, Aron D’Souza, han obtenido financiación por decenas de millones de dólares para llevar a cabo este innovador evento.

Los competidores podrán disputar premios de hasta 500.000 dólares por evento, con bonificaciones mínimas de 250.000 dólares para aquellos que logren romper récords establecidos.

El australiano James Magnussen, medallista olímpico en natación, fue el primer atleta en confirmar su participación. Desde entonces, también se han comprometido los nadadores Kristian Gkolomeev, Andrii Govorov y Josif Miladinov.

Gkolomeev tiene experiencia en cuatro Juegos Olímpicos, mientras que Govorov participó en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y Miladinov en Tokio 2021. A pesar de las controversias, Magnussen afirma haber seguido todos los protocolos de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y haber estado sujeto a numerosas pruebas.

Magnussen comenta: "Me frustraba a veces que no todos los deportistas se adhirieran a esas mismas pautas. Creo que las drogas para mejorar el rendimiento no deberían usarse en deportes limpios, ya que eso constituiría hacer trampa. Pero en este nuevo marco, se establecen reglas diferentes”.

El Comité Olímpico Internacional y la AMA han criticado fuertemente esta iniciativa, advirtiendo que podría poner en riesgo el concepto de juego limpio en el deporte. Un portavoz del COI ha expresado: "Si deseas destruir la noción de competencia justa, esta sería una forma efectiva de hacerlo". Además, James Fitzgerald, portavoz de la AMA, calificó esta propuesta como peligrosa e irresponsable.

No obstante, algunos expertos en el ámbito antidopaje consideran que regular el uso de sustancias en deportes podría ofrecer una manera más efectiva de determinar quién realmente es el más veloz y fuerte. Michael Ashenden, exluchador contra el dopaje, ha señalado en un blog que la ama ha fallado en sus esfuerzos para mantener limpios los deportes.

El anuncio de los Juegos Mejorados se realizó justo antes de una audiencia en el Congreso de EE. UU. que iba a evaluar la relación entre la AMA y las autoridades antidrogas; esta fue pospuesta para junio. D’Souza subraya que su visión no se trata del uso indiscriminado de drogas, sino de ofrecer un espacio donde los atletas puedan superarse bajo un monitoreo constante para su salud y seguridad.

“Los Juegos Olímpicos son una representación del pasado”, afirma D’Souza. “Están arraigados en un ethos amateur que se ha mantenido por demasiado tiempo. Los Juegos Mejorados son un enfoque moderno, guiado por la ciencia y la tecnología, que refleja el futuro del deporte”