La tormenta tropical Juliette se forma en el Pacífico y Fernand en el Atlántico
La tormenta tropical Juliette se formó el lunes en el océano Pacífico, mientras la tormenta Fernand avanzaba por el Atlántico, alejándose de tierra, sin alertas ni avisos costeros por el momento.
25/08/2025 | 07:08Redacción Cadena 3
FOTO:
MIAMI (AP) — La tormenta tropical Juliette se formó el lunes en el océano Pacífico a cientos de millas de la península mexicana de Baja California, mientras que la tormenta tropical Fernand se desplazaba por el océano Atlántico.
No hubo alertas ni avisos costeros en efecto para ninguna de las tormentas, según informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, con sede en Miami.
Juliette no representó una amenaza inmediata para tierra, según los meteorólogos. La tormenta se encontraba unos 708 kilómetros (440 millas) al sur-suroeste de la península de Baja California. Tenía vientos máximos sostenidos de 64 kilómetros por hora (40 millas por hora).
En la cuenca del Atlántico, Fernand se formó el sábado, pero también estaba lejos de tierra y se pronosticó que permanecería sobre aguas abiertas del océano. Se encontraba bien al este de Bermudas y se esperaba que virase más hacia el noreste en una trayectoria que se aleja de Bermudas.
Lectura rápida
¿Qué se formó en el océano Pacífico? La tormenta tropical Juliette.
¿Quién informó sobre las tormentas? El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.
¿Cuándo se formó Juliette? El lunes.
¿Dónde se localiza Juliette? A unos 708 kilómetros al sur-suroeste de la península de Baja California.
¿Cómo avanza Fernand? Se aleja de Bermudas y permanecerá sobre aguas abiertas del océano.
[Fuente: AP]