En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

La tormenta tropical Juliette se forma en el Pacífico y Fernand en el Atlántico

La tormenta tropical Juliette se formó el lunes en el océano Pacífico, mientras la tormenta Fernand avanzaba por el Atlántico, alejándose de tierra, sin alertas ni avisos costeros por el momento.

25/08/2025 | 07:08Redacción Cadena 3

FOTO: La tormenta tropical Juliette se forma en el Pacífico mientras Fernand avanza por el Atlántico

MIAMI (AP) — La tormenta tropical Juliette se formó el lunes en el océano Pacífico a cientos de millas de la península mexicana de Baja California, mientras que la tormenta tropical Fernand se desplazaba por el océano Atlántico.

No hubo alertas ni avisos costeros en efecto para ninguna de las tormentas, según informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, con sede en Miami.

Juliette no representó una amenaza inmediata para tierra, según los meteorólogos. La tormenta se encontraba unos 708 kilómetros (440 millas) al sur-suroeste de la península de Baja California. Tenía vientos máximos sostenidos de 64 kilómetros por hora (40 millas por hora).

En la cuenca del Atlántico, Fernand se formó el sábado, pero también estaba lejos de tierra y se pronosticó que permanecería sobre aguas abiertas del océano. Se encontraba bien al este de Bermudas y se esperaba que virase más hacia el noreste en una trayectoria que se aleja de Bermudas.

Lectura rápida

¿Qué se formó en el océano Pacífico? La tormenta tropical Juliette.

¿Quién informó sobre las tormentas? El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

¿Cuándo se formó Juliette? El lunes.

¿Dónde se localiza Juliette? A unos 708 kilómetros al sur-suroeste de la península de Baja California.

¿Cómo avanza Fernand? Se aleja de Bermudas y permanecerá sobre aguas abiertas del océano.

[Fuente: AP]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho