La polio estuvo a punto de desaparecer: errores y falsificaciones causaron su regreso

KARACHI, Pakistán (AP) — Sughra Ayaz pasó la última década viajando de puerta en puerta por el sudeste de Pakistán para pedir a los padres que permitan que sus hijos sean vacunados contra la poliomielitis como parte de una campaña mundial para erradicar esta enfermedad paralizante.

Escuchó sus demandas y temores. Algunos fueron prácticos —las familias necesitaban otras cosas con mayor urgencia, como alimento y agua—. Otros, sin embargo, fueron temores infundados, como que las dosis orales tenían como objetivo esterilizar a sus hijos.

En medio de una desenfrenada desinformación y una inmensa presión para que la campaña tuviera éxito, Ayaz comentó que algunos supervisores le ordenaron a los trabajadores que falsearan registros de vacunación para indicar que había más niños inoculados de los que eran en realidad. Agregó que las vacunas, que debían mantenerse en refrigeración, no siempre se almacenaron correctamente.

“En muchos lugares, nuestro trabajo no se realiza con honestidad”, expresó Ayaz.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y sus socios emprendieron su campaña contra la poliomielitis en 1988 con el ambicioso objetivo de erradicarla —una hazaña que solo se ha alcanzado una vez entre las enfermedades humanas: la viruela, en 1980. Estuvieron cerca de lograrlo en varias ocasiones, la más reciente en 2021, cuando solo se reportaron cinco casos del virus natural en Pakistán y Afganistán. Sin embargo, desde entonces el número de infecciones ha aumentado, alcanzando las 99 el año pasado, mientras las autoridades incumplieron al menos seis plazos de erradicación autoimpuestos.

Afganistán y Pakistán siguen siendo los únicos países donde nunca se ha interrumpido la transmisión de la polio, la cual es altamente infecciosa, afecta principalmente a niños menores de cinco años y puede causar una parálisis irreversible en cuestión de horas. La campaña mundial ha dirigido la mayor parte de su atención y fondos a esta región durante la última década.

Pero en su afán por eliminar la enfermedad, la Iniciativa de Erradicación Mundial de la Poliomielitis (GPEI, por sus siglas en inglés) se ha visto descarrilada por mala gestión, y lo que personas dentro del organismo describieron como una fe ciega en una estrategia obsoleta y en una vacuna oral problemática, según trabajadores, expertos en polio y documentos internos a los que The Associated Press tuvo acceso.

Los funcionarios falsificaron registros de vacunación y seleccionaron a personas no capacitadas para administrar las gotas. También omitieron desplegar equipos durante campañas masivas y desestimaron las preocupaciones sobre la posibilidad de que la vacuna oral provocara brotes, según documentos compartidos con AP por el personal de la GPEI —una de las campañas de salud pública más grandes y costosas de la historia, en la que se han invertido más de 20.000 millones de dólares y en la que participan casi todos los países del mundo.

En Afganistán y Pakistán —que no solo comparten una frontera, sino también una desconfianza generalizada hacia las vacunas y frágiles sistemas e infraestructura de salud—, el personal local como Ayaz ha señalado problemas a los altos mandos durante años. No obstante, estos asuntos, junto con las preocupaciones del personal y de funcionarios de salud externos, no fueron atendidos desde hace mucho tiempo, según fuentes internas.

Las autoridades destacaron los éxitos: 3.000 millones de niños vacunados y unas 20 millones de personas que se evitó que quedaran paralizadas. Sin embargo, reconocen los desafíos en Pakistán y Afganistán. Los poblados remotos son de difícil acceso, algunas autoridades culturales y religiosas no recomiendan la vacunación, y cientos de trabajadores de sanidad contra la polio y personal de seguridad fueron asesinados por apegarse a una iniciativa liderada por Occidente.

El doctor Jamal Ahmed, director de la OMS para la erradicación de la poliomielitis, defendió los avances en esos dos países, destacando la respuesta personalizada de los trabajadores en los focos de resistencia.

“Hoy en día hay muchísimos niños protegidos gracias al trabajo de los últimos 40 años”, manifestó. “No dramaticemos de más los desafíos, ya que eso conlleva a que los niños queden paralizados”. El doctor Ahmed consideró que las autoridades pondrían fin a la propagación de la polio en los próximos 12 a 18 meses. Su objetivo más reciente de erradicación es 2029, con la meta de vacunar a alrededor de 45 millones de niños en Pakistán y 11 millones en Afganistán este año. Los niños requieren generalmente cuatro dosis de dos gotas cada una para considerarse completamente inmunizados.

El doctor Zulfiqar Bhutta, quien ha formado parte de los grupos asesores de la OMS, la Gates Foundation y otras entidades, sugirió que los responsables de la campaña deberían escuchar las críticas que han recibido sus tácticas.

“Es poco probable que mantener ciegamente las mismas estrategias que hemos utilizado desde que comenzó la campaña de erradicación conduzca a un resultado diferente”, añadió.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió con la polio? La poliomielitis estuvo a punto de desaparecer, pero errores en la gestión y registros falsos llevaron a su regreso.

¿Quién es Sughra Ayaz? Es una trabajadora en Pakistán que viaja para vacunar a niños y ha señalado problemas en la campaña.

¿Qué está haciendo la OMS? La OMS lleva años trabajando para erradicar la polio, pero enfrenta desafíos en la gestión y la confianza pública.

¿Cuántos casos se reportaron recientemente? El número de casos de polio alcanzó 99 el año pasado en Pakistán y Afganistán, tras haber estado cerca de erradicarla en 2021.

¿Cuál es el objetivo de la campaña? La meta es vacunar a 45 millones de niños en Pakistán y 11 millones en Afganistán este año.