La “honestidad brutal” de Giorgia Meloni: no quiere hablar con la prensa de Italia
Refiriéndose a Trump, la primera ministra de Italia comentó: "A él le encanta, siempre lo hace. Yo nunca quiero hablar con mi prensa".
19/08/2025 | 12:16Redacción Cadena 3
FOTO: Donald Trump y Giorgia Meloni.
La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, confesó que “nunca” quiere conversar con los periodistas de su país o los acreditados en su lugar de trabajo, tal vez sin saber que podía ser escuchada.
Esta apostilla se filtró a los medios tras la reunión que en la Casa Blanca mantuvieron el anfitrión y presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con su par de Ucrania, Volodímir Zelenski, acompañado por líderes de Europa.
Al finalizar la reunión de los representantes europeos con Donald Trump, olvidaron aparentemente apagar el micrófono, subraya una publicación en Actualidad RT.
Como resultado, quedó grabado y pudo escucharse al final de la transmisión un diálogo entre Trump y los líderes de Italia y Finlandia, Giorgia Meloni y Alexander Stubb, iniciado por éste último.
“¿Tú pasas por esto todos los días?” le preguntó Stubb a Trump, refiriéndose a la presencia multitudinaria de los periodistas ansiosos de interrogar a los funcionarios.
“Todo el tiempo”, respondió el dueño de casa en Washington, sin inmutarse.
Y entonces, cuando le llegó el turno a Meloni para el remate de la conversación, fue extremadamente sincera.
“Pero a él le encanta, siempre lo hace. Yo nunca quiero hablar con mi prensa”, fue el comentario de la representante de Italia en el encuentro.
Lectura rápida
¿Cuál fue la confesión de Giorgia Meloni? La primera ministra de Italia manifestó que "nunca" quiere hablar con la prensa de su país.
¿En qué contexto se realizó este comentario? Sucedió tras una reunión en la Casa Blanca con Donald Trump y otros líderes europeos.
¿Quiénes participaron en la conversación filtrada? Giorgia Meloni, Donald Trump y Alexander Stubb.
¿Cómo se enteraron los medios de su comentario? Se filtró debido a que olvidaron apagar el micrófono al finalizar la reunión.
¿A quién se refería Meloni al hablar de la prensa? Se refería a los periodistas que cubren sus actividades y comentarios.
[Fuente: Noticias Argentinas]