La coalición liderada por Estados Unidos mató a un comandante en un ataque en Siria

Fuerzas de la coalición liderada por Estados Unidos llevaron a cabo este miércoles un asalto aéreo contra una vivienda en la provincia de Idlib, en el noroeste de Siria, donde un hombre murió, según medios estatales.

El canal de televisión estatal sirio, Al-Ikhbariya, informó que las tropas de la coalición rodearon la vivienda en la localidad de Atmeh antes de asaltarla y, si bien el hombre intentó escapar saltando desde un balcón al jardín, fue abatido a tiros .

Unidades de la coalición registraron la vivienda, confiscaron teléfonos celulares y dispositivos electrónicos e interrogaron al propietario, mientras que, según añadió el informe, el cuerpo de la víctima fue trasladado posteriormente al hospital Bab al-Hawa.

El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, un grupo de monitorización de la guerra con sede en Gran Bretaña, indicó que el asalto tuvo como objetivo a un alto cargo del Estado Islámico (EI) identificado como “Abu Hafs al-Qurashi”, un ciudadano iraquí que se había escondido en los campamentos de Atmeh.

Además, informó que varios helicópteros participaron en la operación, lanzada desde una base estadounidense en el aeródromo de Sarin, cerca de Kobani, en el norte de Siria.

Según el Observatorio, se produjeron intensos tiroteos cuando las fuerzas de la coalición se desplegaron en las calles aledañas, mientras que las unidades de seguridad locales, bajo la autoridad del Interior sirio, acordonaron la zona.

Tras asegurar el lugar, las tropas de la coalición arrestaron al comandante del EI, aunque no quedó claro si varias mujeres extranjeras que se encontraban con él también fueron detenidas, indica un informe de la agencia de noticias Xinhua.

Fuentes locales informaron al Observatorio que se recuperó un cadáver de la casa tras finalizar la operación de 90 minutos y retirarse los helicópteros.

El Observatorio afirmó que Al-Qurashi era una figura prominente del EI, involucrada en el reclutamiento de combatientes extranjeros y en facilitar sus movimientos dentro de Siria.

En julio, el Observatorio documentó la muerte de tres figuras yihadistas en presuntos ataques aéreos de la coalición en el norte de Idlib.