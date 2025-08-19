La ATP se une a TikTok para expandir el contenido tras bambalinas del tenis

NUEVA YORK (AP) — El nuevo influencer de modo en la sección “Para Ti” de TikTok podría ser el tenista favorito del usuario. Al menos, eso es lo que esperaba la ATP.

El organismo rector del tenis profesional masculino anunció que se asoció con TikTok para desarrollar aún más contenido de tenis y aumentar las visualizaciones en la plataforma.

El acuerdo tuvo dos objetivos. Uno de sus objetivos declarados fue el compromiso de los jugadores, destinado a ayudar a más jugadores de la ATP a aumentar su número de seguidores en la plataforma y ofrecer a los fanáticos del tenis “acceso exclusivo entre bastidores” al deporte, según un comunicado de prensa.

Su otro objetivo fue la creación de la “Red de Creadores de Tenis”, una iniciativa que ayudaría a los creadores no deportistas existentes a crear contenido de TikTok en los torneos de la gira de la ATP.

“Esta asociación estratégica de contenido con TikTok se basó en las tendencias actuales con nuestras audiencias, colocó a la ATP a la vanguardia de la intersección de la cultura y el deporte, y creó contenido descubrible que destacó tanto para los jugadores como para los torneos”, indicó Andrew Walker, vicepresidente senior de marca y marketing de la ATP, citado en el comunicado.

Actualmente, solo 20 de los 100 mejores jugadores de la ATP tienen presencia en TikTok. Algunos de esos 20 se han convertido en estrellas verificables en la plataforma: Carlos Alcaraz tiene 1,1 millones de seguidores, Novak Djokovic suma 666.000 y Ben Shelton totaliza 448.000, estando en el nivel superior. Compartieron de todo, desde miradas entre bastidores en los torneos hasta clips de ellos cortando el césped y aprendiendo caligrafía.

La cuenta de TikTok de la ATP en sí tiene casi 600.000 seguidores.

El acuerdo fue un reconocimiento de una tendencia candente en los medios deportivos: contenido sincero y entre bastidores creado por atletas. Su popularidad y viralidad estuvieron en aumento, manifestándose en todas partes, desde cuentas de TikTok hasta estudios de podcast.

En julio, un par de jugadoras del Minnesota Lynx —Courtney Williams y Natisha Hiedeman, apodadas “The Studbudz” — acumularon cientos de miles de vistas y seguidores después de transmitir en vivo todo el fin de semana del All-Star de la WNBA, fiestas incluidas. El dúo convirtió ese impulso en mercancía oficial y un nuevo estrellato.

Los podcasts presentados por atletas, con una hora de conversación casual de figuras, también se convirtieron en generadores de titulares. “New Heights” con Travis Kelce, tight end de los Chiefs de Kansas City, fue un ejemplo obvio. Programas como “Show me something” de Sophie Cunningham, del Indiana Fever de la WNBA, generaron un compromiso similar a medida que sus anfitriones ofrecieron una visión sincera de la vida más allá del juego.

La ATP buscó aprovechar ese aumento en el contenido entre bastidores con este acuerdo.

?(Esto) animó a más jugadores a compartir sus historias, avivando aún más el movimiento cultural del tenis en TikTok”, señaló Rollo Goldstaub, jefe de asociaciones deportivas globales de TikTok.

