La actitud hostil de Trump contra Brasil busca beneficiar a la extrema derecha
Lo advirtió el ministro de Hacienda, Fernando Haddad.
23/08/2025 | 15:28Redacción Cadena 3
FOTO: Fernando Haddad
La actitud hostil del Gobierno de Estados Unidos contra Brasil busca beneficiar a la extrema derecha, pero Brasil no va a ser tratado como su “patio trasero”, advirtió hoy el ministro de Hacienda brasileño, Fernando Haddad.
“Vimos por las investigaciones judiciales que la actitud hostil (de Estados Unidos) es para salvar a los golpistas que están siendo juzgados. Esta hostilidad no tiene ninguna otra finalidad que rehabilitar a la extrema derecha en Brasil”, sostuvo el funcionario durante un discurso ofrecido en un seminario del Partido de los Trabajadores.
Haddad añadió: “Brasil no puede ser el patio trasero de nadie. Tenemos el tamaño, la densidad y la importancia para mantener y garantizar nuestra soberanía. Sobre todo porque el Gobierno de (Donald) Trump es temporal y las relaciones entre Brasil y Estados Unidos son permanentes”.
Haddad aseguró que los mensajes de texto entre el expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), su hijo Eduardo Bolsonaro (diputado federal) y el pastor evangelista Silas Malafaia, recuperados esta semana por la Policía Federal, confirman que dicha actitud de Estados Unidos busca fortalecer a la extrema derecha local.
“De patriotas esta gente no tiene nada”, señaló el ministro, al tiempo que denunció que el bolsonarismo hizo fracasar una reunión que iba a tener sobre el tema arancelario con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, indica un informe de la agencia de noticias Xinhua.
Tras meses de amenazas, a inicios de mes entró en vigor un arancel del 50 por ciento impuesto por Estados Unidos a productos brasileños, como medida de represalia por el juicio por golpismo que se le sigue al expresidente brasileño, Jair Bolsonaro (2019-2022), quien actualmente cumple prisión domiciliaria.
Lectura rápida
¿Cuál es la crítica de Haddad hacia Estados Unidos?
Criticó que la actitud hostil busca beneficiar a la extrema derecha en Brasil.
¿Quién hizo esta afirmación?
La realizó el ministro de Hacienda brasileño, Fernando Haddad.
¿Qué medidas tomó Estados Unidos contra Brasil?
Impidió una reunión sobre el tema arancelario y aplicó un arancel del 50 por ciento a productos brasileños.
¿A quiénes se refiere Haddad con "golpistas"?
Se refiere a los seguidores del expresidente Jair Bolsonaro, quien enfrenta juicio por golpismo.
¿Cuál es la relación actual entre Brasil y Estados Unidos según Haddad?
Aseguró que las relaciones son permanentes, a pesar de que Trump es un gobierno temporal.
[Fuente: Noticias Argentinas]