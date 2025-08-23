La actitud hostil de Trump contra Brasil busca beneficiar a la extrema derecha

La actitud hostil del Gobierno de Estados Unidos contra Brasil busca beneficiar a la extrema derecha, pero Brasil no va a ser tratado como su “patio trasero”, advirtió hoy el ministro de Hacienda brasileño, Fernando Haddad.

“Vimos por las investigaciones judiciales que la actitud hostil (de Estados Unidos) es para salvar a los golpistas que están siendo juzgados. Esta hostilidad no tiene ninguna otra finalidad que rehabilitar a la extrema derecha en Brasil”, sostuvo el funcionario durante un discurso ofrecido en un seminario del Partido de los Trabajadores.

Haddad añadió: “Brasil no puede ser el patio trasero de nadie. Tenemos el tamaño, la densidad y la importancia para mantener y garantizar nuestra soberanía. Sobre todo porque el Gobierno de (Donald) Trump es temporal y las relaciones entre Brasil y Estados Unidos son permanentes”.

Haddad aseguró que los mensajes de texto entre el expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), su hijo Eduardo Bolsonaro (diputado federal) y el pastor evangelista Silas Malafaia, recuperados esta semana por la Policía Federal, confirman que dicha actitud de Estados Unidos busca fortalecer a la extrema derecha local.

“De patriotas esta gente no tiene nada”, señaló el ministro, al tiempo que denunció que el bolsonarismo hizo fracasar una reunión que iba a tener sobre el tema arancelario con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, indica un informe de la agencia de noticias Xinhua.

Tras meses de amenazas, a inicios de mes entró en vigor un arancel del 50 por ciento impuesto por Estados Unidos a productos brasileños, como medida de represalia por el juicio por golpismo que se le sigue al expresidente brasileño, Jair Bolsonaro (2019-2022), quien actualmente cumple prisión domiciliaria.