FOTO: Kei Nishikori se perderá el US Open por una lesión en la espalda

NUEVA YORK (AP) — Kei Nishikori se retiró del Abierto de Estados Unidos el miércoles, afirmando que una lesión en la espalda no se ha curado completamente.

Nishikori se lesionó en mayo y se retiró del Abierto de Francia. El subcampeón del Abierto de Estados Unidos de 2014, originario de Japón, regresó a principios de este mes para una derrota en la primera ronda en Cincinnati, pero expresó que su espalda no está lo suficientemente sana para jugar en Nueva York.

“Hola, fanáticos, desafortunadamente aún no estaré listo para el Abierto de Estados Unidos. Me hice una resonancia magnética en la espalda y aún no está curada al 100%. Trabajando duro para volver a la cancha pronto. Gracias por el apoyo”, escribió el japonés en una publicación en redes sociales.

Nishikori fue el cuarto cabeza de serie en 2015, el más alto para un jugador masculino asiático, pero ha luchado con lesiones en los últimos años y ha caído al No. 88. Se perdió toda la temporada 2022 después de una lesión en la cadera.

Será reemplazado en el sorteo por un jugador que pierda en las etapas finales de la clasificación.