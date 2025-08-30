Karim Coulibaly igualó el partido entre Werder Bremen y Bayer Leverkusen en la Bundesliga
30/08/2025 | 14:56Redacción Cadena 3
FOTO: Gol tardío asesta otro golpe al Leverkusen en la Bundesliga que empata con el Werder Bremen
BERLÍN (AP) — El joven defensor Karim Coulibaly anotó en el tiempo de descuento para que el Werder Bremen, que se quedó con diez jugadores, empatara el sábado 3-3 con el Bayer Leverkusen y le negara a Erik ten Hag su primera victoria en la Bundesliga.
El Leverkusen parecía tener el control firme del partido cuando el capitán del Bremen, Niklas Stark, fue expulsado tras conceder un penal que Patrik Schick convirtió para ponerse arriba 3-1 con su segundo gol a los 64 minutos.
Pero Isaac Schmidt descontó al 76 tras ser asistido por su compañero suplente Leonardo Bittencourt en un contraataque, y Coulibaly, de 18 años, tuvo la última palabra al 95 desatando celebraciones desenfrenadas entre los aficionados locales.
“Tenemos que mejorar muy rápido, porque esta no es la forma en que queremos desempeñarnos”, expresó Schick.
Aunque proporcionará poco consuelo para el nuevo entrenador del Leverkusen, Ten Hag, su equipo extendió su récord de partidos invictos como visitante en la Bundesliga a 35 juegos.
El Leverkusen perdió en el debut de Ten Hag en la liga el fin de semana pasado.
Lectura rápida
¿Qué sucedió en el partido? El Werder Bremen empató 3-3 con el Bayer Leverkusen gracias a un gol de Karim Coulibaly en el tiempo de descuento.
¿Quién anotó los goles para el Leverkusen? Patrik Schick anotó dos goles, incluyendo un penal.
¿Cuándo se produjo el empate? El empate se logró en el minuto 95 del partido.
¿Qué consecuencia tuvo la expulsión de un jugador del Bremen? A pesar de quedarse con diez jugadores, el Bremen logró empatar el partido.
¿Cómo se siente Schick tras el empate? Schick comentó que deben mejorar rápidamente en su desempeño.
[Fuente: AP]