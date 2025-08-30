Karim Coulibaly igualó el partido entre Werder Bremen y Bayer Leverkusen en la Bundesliga

FOTO: Gol tardío asesta otro golpe al Leverkusen en la Bundesliga que empata con el Werder Bremen

BERLÍN (AP) — El joven defensor Karim Coulibaly anotó en el tiempo de descuento para que el Werder Bremen, que se quedó con diez jugadores, empatara el sábado 3-3 con el Bayer Leverkusen y le negara a Erik ten Hag su primera victoria en la Bundesliga.

El Leverkusen parecía tener el control firme del partido cuando el capitán del Bremen, Niklas Stark, fue expulsado tras conceder un penal que Patrik Schick convirtió para ponerse arriba 3-1 con su segundo gol a los 64 minutos.

Pero Isaac Schmidt descontó al 76 tras ser asistido por su compañero suplente Leonardo Bittencourt en un contraataque, y Coulibaly, de 18 años, tuvo la última palabra al 95 desatando celebraciones desenfrenadas entre los aficionados locales.

“Tenemos que mejorar muy rápido, porque esta no es la forma en que queremos desempeñarnos”, expresó Schick.

Aunque proporcionará poco consuelo para el nuevo entrenador del Leverkusen, Ten Hag, su equipo extendió su récord de partidos invictos como visitante en la Bundesliga a 35 juegos.

El Leverkusen perdió en el debut de Ten Hag en la liga el fin de semana pasado.