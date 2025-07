Jueza evaluará solicitud de Ábrego García para evitar su deportación

GREENBELT, Maryland, EE.UU. (AP) — Una jueza federal consideró el jueves la solicitud de Kilmar Ábrego García de ser enviado a Maryland para esperar su juicio por cargos de tráfico de personas, un intento destinado a evitar que la administración Trump intente deportarlo nuevamente.

Ábrego García podría haber sido liberado la próxima semana de la cárcel en Tennessee. Estaba detenido en relación con una infracción de tráfico en 2022 por exceso de velocidad en el estado, durante la cual conducía un vehículo con nueve pasajeros sin equipaje. Un abogado del Departamento de Justicia dijo que los funcionarios de inmigración detendrían a Ábrego García e iniciarían procedimientos de deportación, posiblemente negándole la oportunidad de defenderse en la corte.

Ábrego García se convirtió en un punto de conflicto sobre las políticas de inmigración del presidente republicano Donald Trump cuando el salvadoreño fue deportado erróneamente a su país natal en marzo. Ante la creciente presión y una orden de la Corte Suprema de Estados Unidos, la administración lo regresó el mes pasado para enfrentar los cargos de tráfico.

Pero el fiscal federal Jonathan Guynn dijo el lunes a la jueza federal de distrito Paula Xinis en Maryland que el gobierno planea deportarlo a un país que no sea El Salvador.

Por eso, los abogados de Ábrego García pidieron a Xinis que ordene al gobierno de Estados Unidos llevarlo a Maryland para esperar su juicio. Ábrego García vivió y trabajó en el estado durante más de una década antes de ser deportado. Su esposa e hijos, que son estadounidenses, viven en Maryland, al igual que su hermano, quien ahora es ciudadano estadounidense.

Los abogados de Ábrego García, un trabajador de la construcción, dijeron que los cargos de tráfico son absurdos y un intento de la administración de justificar su deportación errónea. Argumentaron que la administración lo regresó solamente “para condenarlo en el tribunal de la opinión pública”.

Ábrego García se declaró inocente de los cargos de tráfico. Sus abogados dijeron a un juez federal en Tennessee que algunos testigos del gobierno cooperaron para obtener favores respecto a su estatus migratorio o cargos criminales que enfrentaban.

Un juez federal en Nashville, Tennessee, se estaba preparando para liberar a Ábrego García, determinando que no era un riesgo de fuga ni un peligro. Pero el juez accedió a mantener a Ábrego García tras las rejas a petición de su equipo legal por preocupaciones de deportación.

Los abogados de Ábrego García pidieron a ese juez que retrase su liberación hasta una audiencia en la corte el 16 de julio en Nashville para considerar una solicitud de los fiscales de revocar la orden de liberación de Ábrego García mientras espera el juicio.

Mientras tanto, la esposa de Ábrego García está demandando al gobierno federal por la deportación de su esposo en marzo a El Salvador y está tratando de evitar que sea expulsado nuevamente. Su demanda está siendo manejada por Xinis, la jueza en Maryland.

Xinis programó la audiencia del jueves a la 1 de la tarde en Greenbelt para discutir la propuesta de los abogados de Ábrego García de ordenar al gobierno de Estados Unidos llevarlo a Maryland para esperar el juicio.

Guynn, el abogado del Departamento de Justicia, dijo a Xinis el lunes que ella no tenía la jurisdicción para decidir dónde debe estar detenido Ábrego García. Xinis respondió preguntando por qué no podía ordenar un “paso intermedio” para asegurar que Ábrego García no sea “llevado nuevamente”.

Cuando la administración deportó a Ábrego García en marzo, violó la orden de un juez federal de 2019 que protegía a Ábrego García de ser enviado a su país natal. El juez de inmigración había determinado que Ábrego García probablemente enfrentaría persecución por parte de pandillas locales que lo habían aterrorizado a él y a su familia.

La administración afirmó que deportó a Ábrego García porque estaba en la pandilla MS-13, aunque Ábrego García no fue acusado y niega la acusación.

Ábrego García fue enviado a una notoria megacárcel en El Salvador, donde dice que fue golpeado y sometido a tortura psicológica. El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, ha negado las acusaciones.