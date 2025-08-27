Juez de EEUU analiza detención de periodista salvadoreño tras retiro de cargos

Un juez federal cuestionó el miércoles si un periodista de habla hispana, **Mario Guevara**, arrestado mientras cubría una protesta en junio cerca de **Atlanta**, puede permanecer en detención migratoria después de que se retiraron los cargos en su contra.

Durante una audiencia, los abogados de **Guevara** pidieron al juez que ordenara su liberación inmediata de un centro de detención migratoria en el sureste de **Georgia**.

Una petición que presentaron en el tribunal la semana pasada dice que el gobierno está violando los derechos constitucionales de **Guevara** a la libertad de expresión y al debido proceso. Argumenta que está siendo castigado por filmar a la policía, lo cual es legal, y que está siendo sometido a una restricción ilegal porque no puede informar mientras está bajo custodia.

“No es un peligro ni existe riesgo de que se fugue”, afirmó **Scarlet Kim**, abogada de la **Unión Americana de Libertades Civiles** que representa a **Guevara**. “La verdadera razón para detener al señor **Guevara** es silenciar y castigar su discurso”.

Un abogado del gobierno federal dijo al juez magistrado federal **Benjamin Cheesbro** que el **Servicio de Inmigración y Control de Aduanas** (**ICE**, por sus siglas en inglés) tiene amplia discreción para detener a **Guevara**, un nativo de **El Salvador** que no tiene visa de **Estados Unidos**.

“Mi pregunta es si todavía hay una base legal para la detención”, dijo **Cheesbro** a los abogados en el tribunal federal en **Brunswick**, a unos 80 kilómetros (50 millas) de la cárcel de **Folkston** donde **Guevara** está detenido.

La policía del condado **DeKalb** arrestó a **Guevara** en una protesta que estaba cubriendo el 14 de junio. **ICE** lo tomó bajo custodia unos días después y se ha negado a liberarlo, incluso después de que un juez de inmigración le otorgara libertad bajo fianza.

Los fiscales del condado de **DeKalb** desestimaron en pocos días todos los cargos que enfrentaba **Guevara** relacionados con la protesta, que incluían asamblea ilegal y obstrucción a la policía. La oficina del sheriff en el vecino condado de **Gwinnett** luego emitió órdenes de arresto en las que acusó a **Guevara** de conducción imprudente y otros cargos, pero la fiscalía del condado se negó a procesar el caso.

**Woelke Leithart**, un asistente de la fiscalía federal, argumentó que “cualquier cargo criminal que enfrentaba **Guevara** ha desaparecido en este punto”. Pero dijo que las razones de **ICE** para mantener a **Guevara** bajo custodia no tienen nada que ver con su trabajo como periodista. “El señor **Guevara** no está detenido por ninguna razón que no sea su deportabilidad de **Estados Unidos**”, afirmó **Leithart**.

El juez también cuestionó si tiene autoridad para intervenir mientras una junta de apelaciones de inmigración considera si mantener la libertad bajo fianza otorgada el mes pasado por un juez de inmigración. Los abogados de **Guevara** dicen que **Cheesbro** tiene jurisdicción porque alegan violaciones de sus derechos constitucionales.

**Guevara**, de 47 años, huyó de su natal **El Salvador** hace dos décadas después de sufrir violencia y acoso allí mientras trabajaba como periodista. Después de llegar al área metropolitana de **Atlanta**, **Guevara** trabajó para el periódico en español **Mundo Hispánico** y luego, hace aproximadamente un año, comenzó su propio medio de noticias digital: **MG News**. Para su trabajo, **Guevara** frecuentemente acude a escenas donde el **ICE** u otras agencias policiales están activas, a menudo actuando en respuesta a tips de la comunidad. Regularmente transmite en vivo en redes sociales lo que está viendo.

Funcionarios del **Departamento de Seguridad Nacional** (**DHS**) han dicho que **Guevara** fue puesto en procedimientos de deportación porque está en **Estados Unidos** ilegalmente. Sus abogados alegan que **Guevara** está autorizado para trabajar y permanecer en **Estados Unidos**. Un caso de inmigración anterior en su contra fue cerrado administrativamente hace más de una década. Tiene una petición de visa pendiente y es elegible para residencia permanente, afirman los abogados de **Guevara**.

**Guevara** estaba transmitiendo en vivo desde la manifestación de junio contra el gobierno del presidente **Donald Trump** cuando la policía local lo arrestó. El video mostraba a **Guevara** vistiendo un chaleco protector con la palabra “PRENSA” impresa en él. Le dijo a un policía: “Soy miembro de los medios”.

Un juez de inmigración fijó el mes pasado una fianza de 7.500 dólares para **Guevara**, pero esa orden ha sido suspendida mientras el gobierno la apela.

Su arresto y detención han sido condenados por grupos de periodismo y libertad de prensa, así como por algunos funcionarios públicos en **Georgia**. Sus hijos adultos han pedido su liberación. “Sólo quiero que mi papá salga”, comentó **Oscar Guevara**, hijo del periodista detenido, a reporteros afuera del juzgado. El juez no emitió un fallo el miércoles y dio a los abogados de ambas partes una semana para presentar más escritos.