Juez convocó a funcionarios a comparecer por el envío de migrantes a Sudamérica

WASHINGTON (AP) — Un juez federal ha convocado a funcionarios de Estados Unidos a una audiencia de emergencia programada para el miércoles, donde deberán explicar la controversia en torno a la deportación de inmigrantes a Sudán del Sur y a otros países. La decisión fue tomada por el juez de distrito Brian E. Murphy, quien dejó claro que la administración Trump debe retener la custodia de aquellos que están siendo enviados a Sudán del Sur o a cualquier tercer país, garantizando su posible retorno si se determina que su deportación fue ilegal.

Varios abogados representantes de los inmigrantes argumentaron que la administración republicana ha comenzado a trasladar individuos desde naciones como Myanmar y Vietnam hacia Sudán del Sur, infringiendo una orden judicial que prohíbe tales traslados. El juez Murphy hizo hincapié en que espera que los migrantes sean tratados de manera digna durante el proceso.

De acuerdo a los abogados, al menos doce personas provenientes de diferentes países pueden haber sido enviadas a África en estas deportaciones. Señalaron que las autoridades de inmigración informaron de estas decisiones a los involucrados en términos que no comprendían, y a veces, con muy poco tiempo para reaccionar y preparar su defensa.

En la audiencia, Murphy buscará identificar a los migrantes afectados y examinar cómo y cuándo fueron notificados de su traslado, así como la oportunidad que se les dio para apelar esta decisión.

Hasta ahora, el Departamento de Seguridad Nacional y la Casa Blanca no han hecho comentarios sobre este asunto. El portavoz de la policía de Sudán del Sur, general James Monday Enoka, indicó que hasta el momento no se han recibido migrantes, y que, en caso de llegar, serían investigados antes de ser deportados de regreso a sus países de origen si no se determina que son ciudadanos del país.

La administración de Trump ha enfrentado críticas por sus métodos de deportación, incluyendo el acuerdo con países como Panamá para manejar a migrantes que no pueden ser devueltos a sus países de origen. Las tensiones entre Estados Unidos y Sudán del Sur se intensificaron recientemente como resultado de disputas sobre deportaciones, lo que llevó a la revocación de visas para ciudadanos sudaneses del sur.

En medio de un contexto de violencia que ha azotado a Sudán del Sur desde su independencia en 2011, el país enfrenta problemas de derechos humanos severos, incluyendo asesinatos arbitrarios y torturas. Estados Unidos ha sido uno de los principales donantes de ayuda humanitaria en la región, aportando más de 640 millones de dólares en 2024. La protección temporal otorgada a algunos sudaneses del sur en EEUU ha sido extendida recientemente, bajo la consideración de las condiciones inseguras que existen para su retorno.

Este caso resalta las complejas dinámicas entre la política migratoria estadounidense y las condiciones inestables en países donde se envían migrantes. Las expectativas son altas para la audiencia del miércoles, donde el juez Murphy buscará garantizar que se respeten los derechos de los migrantes en todo momento.