Juez boliviano anula juicio a expresidenta y solicita juicio por muertes de civiles

FOTO: Juez boliviano anula juicio a expresidenta y pide proceso de responsabilidades por muerte de civiles

LA PAZ, Bolivia (AP) — Un juez de Bolivia anuló el lunes un juicio desarrollado en la vía ordinaria en contra de la encarcelada expresidenta interina Jeanine Áñez (2019-2020) por la muerte de diez manifestantes y ordenó un juicio de responsabilidades reservado a exmandatarios por delitos en el ejercicio del cargo.

El juez David Kasa de la vecina ciudad de El Alto declaró fundada la demanda de la defensa de Áñez que había solicitado declarar la incompetencia del tribunal ordinario y la apertura de un juicio de responsabilidades en una audiencia virtual que la exmandataria siguió desde una cárcel en La Paz donde está recluida desde marzo de 2021.

El 19 de noviembre de 2019 al menos 10 personas murieron y 65 resultaron heridas durante un operativo militar-policial en El Alto que buscó despejar una planta de gas que pretendía ser tomada por manifestantes en medio de un estallido social que precipitó la renuncia del entonces presidente Evo Morales (2006-2019) tras unas elecciones denunciadas de fraudulentas y en las que el líder cocalero buscaba otra reelección. El hecho se conoció como la “masacre de Senkata”.

Áñez juró a la presidencia unos días antes siendo senadora de la oposición y tras la renuncia de otros altos cargos. Llamó a elecciones que fueron ganadas por el partido de Morales, esta vez con su heredero el actual presidente Luis Arce, quien impulsó juicios contra opositores alegando que Áñez había asumido ilegalmente en lo que consideró un golpe de Estado.

Para la oposición se trató de una rebelión popular contra el fraude.

Amnistía Internacional y la Organización de Estados Americanos (OEA) dijeron que esos juicios contra opositores tenían connotaciones políticas.