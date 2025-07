Jorge Argüello: MAGA ha tomado el control del Partido Republicano en EE.UU.

El ex embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello, quien posee una amplia trayectoria política en ese país, aseguró que el movimiento MAGA (Make America Great Again) ha absorbido al Partido Republicano, transformándolo completamente. Según Argüello, el Partido Republicano ya no se asemeja a lo que solía ser.

El análisis de Argüello incluyó comentarios sobre el funcionamiento del Consejo de Seguridad de la ONU y la Organización Mundial de Comercio, instituciones que, según su opinión, han perdido gran parte de su efectividad debido a la evolución del panorama político global.

En una conferencia convocada en Buenos Aires por BTR Consulting, Argüello reflexionó sobre la compleja situación mundial e ilustró su percepción con una cita de José Saramago: “El caos es un orden por definirse”.

Argüello expresó: “El Partido Republicano ya no existe como antes: lo ha absorbido MAGA. Donald Trump, que cuando ingresó a la política era Demócrata, supo que podría llegar a la presidencia representando a esta corriente” de pensamiento, “y lo logró con una fuerte colaboración de Elon Musk”, explicó.

El ex embajador también comentó sobre la dinámica actual entre los líderes políticos en Estados Unidos: “Musk mantiene una intensa disputa con los actuales líderes de MAGA”.

Esta situación se traduce en un “divorcio” entre dos de los principales magnates estadounidenses, un punto resaltado por el moderador de la conferencia, Gabriel Zurdo, CEO de BTR Consulting, quien destacó la influencia de ambos y sus plataformas, The Truth Social y X.

Refiriéndose al contexto internacional, Argüello, quien se identificó como un político fuera de las filas del peronismo y ya no activo en política, llegó a la conclusión de que el poder de veto de los cinco miembros del Consejo de Seguridad, junto con la política de aranceles implementada por Trump, limitan de manera significativa las labores del Consejo de Seguridad y la OMC.

Después de culminar su carrera legislativa en Argentina, Argüello ocupó roles relevantes como Representante Permanente de Argentina ante la ONU (2007-2011), Embajador en Estados Unidos (2011-2013), y Embajador en Portugal (2013-2015).

En 2020, fue nuevamente nombrado Embajador en Estados Unidos, donde también se graduó de la secundaria y la universidad. Además, ejerció como sherpa del G20, y actualmente se dedica a la analítica internacional y como profesor en la UADE y la Universidad de Indiana.

La iniciativa del encuentro fue discutir sobre: “Un nuevo orden mundial en debate. Trump, las corporaciones tecnológicas y el poder en tiempos de inteligencia artificial”.

Otro eje temático abordado fue “Estados Unidos en la era Trump: aranceles y nuevas reglas del juego en el escenario internacional”.

“El orden que ha regido el mundo desde la Segunda Guerra Mundial está llegando a su fin. Nos encontramos en un proceso de fragmentación y polarización, no solo en Estados Unidos, sino en muchas democracias occidentales”, afirmó Argüello.

Asimismo, puntualizó: “Las corporaciones tecnológicas han adquirido un peso político nunca antes visto. Estos actores no solo manejan capital y creatividad, sino que también influyen en decisiones de política internacional. La adquisición de Twitter por Elon Musk es un claro ejemplo de una maniobra que va más allá de una simple operación comercial; se trata de una estrategia de poder en la campaña de Trump”.

Gabriel Zurdo, en su intervención, mencionó cómo estas transformaciones están ligadas a un nuevo tipo de grieta: “La que se manifiesta entre los gobiernos y el sector tecnológico. Las empresas tecnológicas poseen hoy una capacidad de actuación que supera a lo gubernamental. Compran plataformas no solo por razones comerciales, sino para mantener control. Es fundamental comprender el poder en función de su interacción con la industria tecnológica”.

Zurdo agregó que al día de hoy, cuestiones como la inteligencia artificial, el acceso a satélites, los ataques cibernéticos y la desinformación digital no son únicamente temas técnicos: son elementos que impactan de manera directa en la seguridad, la institucionalidad y la gobernabilidad de las naciones.