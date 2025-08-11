Jefe de defensa de Irán visita Irak para tratar "importante acuerdo de seguridad"

BAGDAD (AP) — El jefe del principal organismo de defensa de Irán visitó Irak el lunes para discutir un acuerdo de seguridad entre los dos países, descrito como importante aunque se han revelado pocos detalles.

El gobierno de Irak, que ha logrado mantenerse al margen durante los conflictos militares entre Irán y Estados Unidos, acusó a Israel de usar su espacio aéreo para lanzar ataques contra la República Islámica durante una guerra de 12 días en junio y presentó una queja ante el Consejo de Seguridad de la ONU. El gobierno iraquí también intentó contener a los grupos armados locales vinculados a Irán para que no se involucraran en el conflicto en ese momento.

Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, declaró que se ha redactado un "importante acuerdo de seguridad" con Irak, antes de su visita al país vecino, informó la agencia de noticias estatal IRNA. Larijani no proporcionó detalles.

El primer ministro iraquí Mohammed Shia al-Sudani dijo en un comunicado que se había reunido con Larijani y había “patrocinado la firma de un memorando de entendimiento conjunto sobre la coordinación de seguridad en la frontera común entre los dos países”. Tampoco dio más detalles.

El asesor de Seguridad Nacional de Irak, Qassim al-Araji, confirmó la reunión con Larijani, diciendo en un breve comunicado separado que discutieron “la implementación del acuerdo de seguridad firmado entre los dos países” y “enfatizaron que el gobierno iraquí está trabajando diligentemente para prevenir cualquier violación de seguridad destinada a invadir cualquier país vecino”.

Larijani “elogió al gobierno iraquí y su política exterior equilibrada”, dice el comunicado. Los dos “también discutieron la situación de seguridad en la región y los crímenes de hambre y asesinato del pueblo palestino en la Franja de Gaza”, pidiendo a la comunidad internacional que tome medidas.

Al-Sudani dijo a The Associated Press en una entrevista el mes pasado que utilizó una combinación de presión política y militar para impedir que los grupos proraníes en Irak se involucren en el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Mientras Irán respondía disparando misiles a Tel Aviv, grupos armados en Irak intentaron lanzar misiles y drones, reveló al-Sudani, pero fueron frustrados 29 veces por “operaciones de seguridad” del gobierno iraquí. No especificó hacia dónde iban los misiles y drones, pero en el pasado facciones en Irak han disparado hacia Israel y a bases en Irak que albergan tropas estadounidenses.

Larijani también tiene previsto visitar Líbano más tarde en la semana, donde IRNA dijo que se reunirá con funcionarios para discutir asuntos que incluyen “la unidad nacional y la independencia de Líbano”.

Su visita al pequeño país se produce en un momento en que Israel continúa lanzando ataques contra el grupo Hezbollah respaldado a pesar de un alto el fuego firmado en noviembre después de la guerra del año pasado entre Israel y ese grupo libanés. El gobierno de Líbano está presionando a esa agrupación para que entregue su arsenal restante para fin de año.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.