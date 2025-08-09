Israel enfrenta creciente condena global por expansión militar en Gaza

DEIR AL-BALAH, Franja de Gaza (AP) — La condena internacional creció el sábado por la decisión de Israel de tomar militarmente Ciudad de Gaza, aunque poco pareció cambiar inmediatamente en el territorio devastado por 22 meses de guerra.

Funcionarios de salud dijeron que 11 palestinos que buscaban ayuda fueron asesinados a tiros, y 11 adultos murieron por causas relacionadas con la desnutrición en las últimas 24 horas: Las nuevas críticas a Israel llegaron acompañadas de súplicas para permitir que lleguen muchos más alimentos y otros suministros a las personas en el enclave sitiado.

Se esperaba que el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, se reuniera con el primer ministro de Qatar en España el sábado para discutir una nueva propuesta para poner fin a la guerra, según dos funcionarios familiarizados con las conversaciones, quienes hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar con los medios.

Los mediadores Egipto y Qatar preparan un nuevo marco de alto el fuego que incluiría la liberación de todos los rehenes —vivos y muertos— de una sola vez a cambio del fin de la guerra y la retirada de las fuerzas israelíes, dijeron dos funcionarios árabes a The Associated Press.

“Cerrar el país”

Las familias de los rehenes se movilizaron nuevamente para presionar al gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu ante nuevos temores sobre los 50 rehenes restantes, de los cuales se cree que 20 están vivos y padeciendo.

“Los vivos serán asesinados y los caídos se perderán para siempre” si la ofensiva sigue adelante, dijo Einav Zangauker, cuyo hijo Matan está retenido en Gaza.

Zangauker hizo un llamado a los israelíes, incluida la poderosa unión laboral Histadrut, para “ayudarnos a salvar a los rehenes, a los soldados y al Estado de Israel” y pareció pedir una huelga general: “Cierren el país”.

Una declaración conjunta de nueve países, incluidos Alemania, Gran Bretaña, Francia y Canadá, dijo que “rechazan firmemente” la decisión de Israel de llevar a cabo la operación militar a gran escala, afirmando que empeorará la “catastrófica situación humanitaria”, pondrá en peligro a los rehenes y aumentará el riesgo de desplazamiento masivo. Dijeron que cualquier intento de anexión o asentamiento en Gaza viola el derecho internacional.

Una declaración separada de más de 20 países, incluidos los mediadores del alto el fuego Egipto y Qatar junto con Arabia Saudí, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos, calificó la decisión de Israel como una “escalada peligrosa e inaceptable”. Mientras tanto, Rusia dijo que el plan de Israel agravará la “ya extremadamente dramática situación” en Gaza.

El Consejo de Seguridad de la ONU tendrá una reunión de emergencia el domingo. Alemania ha dicho que no autorizará ninguna exportación de equipo militar a Israel que pueda ser utilizado en Gaza, hasta nuevo aviso.

Asesinados mientras buscaban ayuda

Funcionarios de los hospitales Nasser y Awda dijeron que las fuerzas israelíes mataron al menos a 11 personas que buscaban ayuda en el sur y centro de Gaza. Algunos habían estado esperando camiones de ayuda, mientras que otros se acercaban a los puntos de distribución de ayuda.

El ejército de Israel negó haber abierto fuego y dijo que no estaba al tanto de los incidentes. El ejército custodia las rutas que conducen a los sitios de distribución administrados por la Fundación Humanitaria de Gaza (FHG), respaldada por Israel y apoyada por Estados Unidos, que no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Dos testigos dijeron a The Associated Press que las tropas israelíes dispararon hacia multitudes que se acercaban a un sitio de distribución de la FHG a pie en el corredor de Netzarim, una zona militar que divide Gaza. Un testigo, Ramadan Gaber, dijo que francotiradores y tanques dispararon a los que buscaban ayuda, obligándolos a retirarse.

En Deir al-Balah, en el centro de Gaza, algunos buscadores de ayuda aplaudieron los últimos lanzamientos aéreos de ayuda. Cientos de personas se apresuraron a agarrar lo que pudieron, aunque muchos calificaron el proceso de degradante. Las organizaciones de ayuda calificaron los lanzamientos aéreos de costosos, insuficientes y potencialmente peligrosos para las personas en el suelo.

El ejército de Israel dijo que al menos 106 paquetes de ayuda fueron lanzados el sábado mientras Italia y Grecia se unieron al esfuerzo multinacional por primera vez. Imágenes del Ministerio de Defensa de Italia mostraron no solo paquetes siendo lanzados en paracaídas sobre Gaza, sino también el paisaje seco y devastado abajo.

Niños descalzos recogieron arroz, pasta y lentejas que se habían derramado de los paquetes en el suelo.

“Este método no es para humanos, es para animales”, dijo un hombre en la escena, Mahmoud Hawila, quien dijo que fue apuñalado mientras intentaba alcanzar un paquete lanzado desde el aire.

Israel alegó, sin dar pruebas, que Hamás desvía sistemáticamente la ayuda del sistema existente liderado por la ONU, lo cual este niega. Ese sistema ha hecho que más camiones tengan que esperar fuera de Gaza para entrar al territorio y también para que lleguen de manera segura a destinos dentro de él para su distribución.

Con temperaturas que superaron los 32 grados Centígrados (90 Fahrenheit) en Gaza, las familias se abanicaban con pedazos de cartón o bandejas de metal y dormían en el suelo fuera de sus tiendas, mientras algunas mujeres recogían agua mucho antes del amanecer.

“Mis hijos lloran día y noche. Mi hijo se rasca el cuerpo por el calor”, dijo Nida Abu Hamad, cuya familia desplazada se refugia en la ciudad de Gaza.

Más muertes por hambre

El Ministerio de Salud de Gaza dijo que las nuevas muertes de adultos por causas relacionadas con la desnutrición en las últimas 24 horas elevaron el total a 114 desde que comenzó el conteo en junio. Dijo que 98 niños han fallecido por causas relacionadas con la desnutrición desde que comenzó la guerra con el ataque liderado por Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, cuando milicianos armados mataron a unas 1.200 personas y secuestraron a 251.

Israel está “forzando a los palestinos a un estado de casi inanición hasta el punto de que abandonen su tierra voluntariamente”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, en una conferencia de prensa en Egipto.

El número de muertes por hambre no está incluido en el recuento de decesos del ministerio de 61.300 palestinos en la guerra. El ministerio, parte del gobierno dirigido por Hamás y compuesto por profesionales médicos, no distingue entre combatientes o civiles, pero dice que alrededor de la mitad de los muertos son mujeres y niños. La ONU y expertos independientes lo consideran la fuente más confiable sobre las bajas de guerra.

Israel disputa las cifras del ministerio, pero no ha proporcionado las suyas.

Sam Metz informó desde Jerusalén, y Samy Magdy desde Cairo. Sam Mednick en Tel Aviv, Israel, y Matthew Lee en Washington, contribuyeron a este informe.

