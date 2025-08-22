Irán dialogará con Europa sobre su programa nuclear antes de plazo de sanciones

FOTO: Irán hablará con países europeos sobre su programa nuclear antes de que venza el plazo de sanciones

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — A pocos días de una fecha límite, Irán anunció el viernes que su ministro de Exteriores mantuvo una conferencia telefónica con sus homólogos de Francia, Alemania y Reino Unido para evitar la reimposición de sanciones de Naciones Unidas al programa nuclear de Teherán.

La llamada, prevista para el viernes por el ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, según la agencia noticiosa estatal iraní IRNA, se produjo mientras los otros tres firmantes del acuerdo nuclear de 2015 amenazaron con reimponer esas sanciones en virtud de un mecanismo conocido como “snapback”, contemplado en el pacto. La jefa de la diplomacia de la Unión Europea también se unió a la conversación, agregó IRNA.

La preocupación de los europeos por el programa iraní —que había estado enriqueciendo uranio a niveles cercanos a los necesarios para desarrollar armas antes de que en la guerra de 12 días con Israel de junio se bombardearan sus instalaciones nucleares— solo creció desde que Teherán cortó la cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica tras el conflicto. Eso dejó a la comunidad internacional aún más a ciegas con respecto a la iniciativa, así como al estado de sus reservas de uranio enriquecido al 60% de pureza, a un paso técnico corto del nivel de grado armamentístico, que es el 90%.

En una carta el 8 de agosto, las tres naciones europeas advirtieron a Irán que procederían con el “snapback” si Teherán no alcanzaba una “solución satisfactoria” a los problemas nucleares. El plazo vence el 31 de agosto, dentro de nueve días, lo que dejó poco margen para que Irán pudiera llegar a un acuerdo con las potencias europeas, que son cada vez más escépticas tras años de negociaciones inconclusas sobre la iniciativa nuclear iraní.

Restablecer el acceso del OIEA, la agencia de control nuclear de Naciones Unidas, fue una parte clave de las conversaciones. Irán culpó en parte al OIEA de la guerra con Israel, pero no ofreció evidencias. El OIEA emitió informes trimestrales sobre el programa iraní y el acuerdo de 2015 le dio un mayor acceso para seguirlo.

Irán también amenazó con arrestar a su director general, Rafael Mariano Grossi, si viaja a Irán, lo que complicó aún más las conversaciones. Grossi consideró postularse a secretario general de la ONU, algo que Teherán aprovechó en sus críticas al diplomático argentino.

En el anuncio de la conversación telefónica, el reporte de IRNA no mencionó el plazo límite y, en su lugar, pareció sugerir que las preocupaciones de Irán centrarían la discusión. Citando al portavoz del Ministerio de Exteriores, Esmail Baghaei, la agencia señaló que Araghchi discutió el levantamiento de las sanciones ilegales y la necesidad de que las partes involucradas respondan a los ataques criminales contra las instalaciones nucleares pacíficas de Irán.

La cláusula de “snapback” del acuerdo expiró en octubre, lo que también incrementó la presión sobre los europeos para emplearla contra Irán como medida de presión.

En virtud del “snapback”, cualquier parte firmante en el acuerdo podría considerar que Irán lo incumple y reimponer las sanciones. Cuando expire, cualquier intento de imponer sanciones podría enfrentar el veto de Rusia y China, miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, dos naciones que brindaron cierto apoyo a Irán en el pasado, pero se mantuvieron al margen de la guerra de junio.

Lectura rápida

¿Qué anunció Irán recientemente? Irán anunció que su ministro de Exteriores mantendría una conferencia telefónica con homólogos europeos para evitar sanciones.

¿Quiénes participan en la conversación? Participan los ministros de Exteriores de Francia, Alemania y Reino Unido

¿Cuál es la fecha límite mencionada? La fecha límite para evitar sanciones vence el 31 de agosto.

¿Qué teme Europa respecto al programa de Irán? Europa teme que Irán esté desarrollando armas nucleares debido al enriquecimiento de uranio.

¿Qué problemas han surgido en las negociaciones? Irán cortó la cooperación con el OIEA y ha amenazado con arrestar a su director general.