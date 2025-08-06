Incendio forestal arrasó más de 16.000 hectáreas en el sur de Francia

FOTO: El incendio afecta a una pequeña localidad en Francia.

Un incendio forestal se desató este martes en Aude, en el sudoeste de Francia, y desde entonces han sido arrasadas más de 16.000 hectáreas de vegetación, y una persona resultó muerta.

El incendio ha cobrado una vida, la de una anciana que pereció en su hogar en Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse.

El primer ministro de Francia, Francois Bayrou, dijo hoy que el incendio forestal actual en el departamento de Aude, cerca de la frontera con Andorra, constituye un "desastre a una escala sin precedentes" durante su visita al sitio.

Cuando se le preguntó sobre la posible causa del incendio forestal en una conferencia de prensa, Bayrou dijo que probablemente fue causado por actividades en carreteras, pero no dio más detalles.

Además señaló que el calentamiento mundial y la sequía también pudieron haber contribuido a la magnitud del incendio forestal.

De acuerdo con BFMTV, los directores de la operación de rescate indicaron que el incendio se ha propagado 28 kilómetros desde su punto de origen y actualmente se extiende a una velocidad de 5 a 6 kilómetros por hora.