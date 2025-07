Incendio en Creta provoca evacuaciones masivas de hoteles y viviendas en la isla

ATENAS (AP) — Un incendio forestal se desató en la isla de Creta, Grecia, avivado por vientos intensos, lo que llevó a la evacuación de más de 1.500 personas de hoteles y hogares en la noche del jueves. Las llamas avanzaron velozmente, devastando bosques y tierras agrícolas en la región de Ierapetra, en la costa sur de la isla.

El departamento de bomberos informó que 230 efectivos, apoyados por diez hidroaviones cisterna, se encontraban combatiendo el incendio, el cual causó daños significativos a las propiedades locales. Durante la noche, se evacuó a dos personas por vía marítima, y seis embarcaciones privadas permanecieron disponibles en caso de que se necesitaran más evacuaciones.

Se registraron daños en varias viviendas, a medida que el fuego consumía los bosques en las colinas. “Es una situación muy complicada. Este incendio es difícil de controlar; en este momento, no se puede contener”, comentó Nektarios Papadakis, un funcionario regional de protección civil, a The Associated Press.

Los turistas evacuados se encontraban en buen estado y fueron trasladados a un pabellón de baloncesto cubierto y a otros hoteles en diferentes áreas de la isla.

El Servicio de Bomberos y la agencia de protección civil emitieron alertas de evacuación a través de teléfonos móviles, instando a los residentes a no regresar a las áreas afectadas para intentar rescatar sus pertenencias.

A medida que las llamas alcanzaban áreas residenciales, nubes de ceniza se elevaban al cielo nocturno, iluminado por las luces de los vehículos de emergencia y los camiones cisterna en las cercanías de los complejos turísticos de Ferma y Achlia, en el sureste de Creta. Varios habitantes sufrieron dificultades respiratorias, pero no se reportaron lesiones graves.

Creta es un destino turístico muy popular tanto para viajeros nacionales como internacionales. El riesgo de incendios forestales permanecía elevado en toda la isla y en diversas zonas del sur de Grecia, según un boletín del Servicio de Bomberos.

Los incendios son comunes en Grecia durante los calurosos y secos veranos, y este año los bomberos han enfrentado numerosas emergencias en el país. En 2018, un gran incendio arrasó la ciudad costera de Mati, cerca de Atenas, donde más de 100 personas perdieron la vida. La periodista de The Associated Press, Elena Becatoros, contribuyó a este informe.

