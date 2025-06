Imane Khelif se baja del torneo de Eindhoven por pruebas de sexo promedio en boxeo

FOTO: Khelif no participará en evento de Eindhoven tras pruebas de sexo obligatorias en boxeo

EINDHOVEN, Países Bajos.

La campeona olímpica Imane Khelif se retiró de la Eindhoven Box Cup en los Países Bajos, menos de una semana después de que la organización World Boxing anunciara la implementación de pruebas de sexo obligatorias para todos los atletas.

La boxeadora argelina, quien obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París el verano pasado, no logró inscribirse a tiempo para participar del evento, dado que el cierre de inscripciones ocurrió el jueves.

El director de medios del torneo, Dirk Renders, expresó a The Associated Press: “La decisión de excluir a Imane no fue nuestra. Lamentamos esta situación”.

Khelif había planeado hacer su regreso a la competencia internacional en este torneo, que se realizó en el Hotel Eindhoven, justo antes de que se anunciara la nueva política de World Boxing el pasado viernes.

Por su parte, el alcalde de Eindhoven, Jeroen Dijsselbloem, criticó la decisión de World Boxing, señalando que todos los atletas son bienvenidos en su ciudad, y que excluir a deportistas basándose en "pruebas de género" es inaceptable. En una carta dirigida a la Federación Holandesa de Boxeo y a la Federación Internacional de Boxeo, declaró: “Hoy expresamos nuestra desaprobación de esta decisión y solicitamos que se incluya a Imane Khelif nuevamente”.

Controversias pasadas.

Imane Khelif se destacó en los Juegos Olímpicos de París en medio de controversias sobre su elegibilidad, así como la de Lin Yu-ting de Taiwán, otra campeona. Ambas fueron descalificadas del Campeonato Mundial de 2023 por la Asociación Internacional de Boxeo, que cuestionó su elegibilidad sin ofrecer mayores aclaraciones.

Obligada a dejar de competir, la IBA fue eliminada tras años de controversias y ahora el COI supervisa el boxeo olímpico, aplicando los mismos criterios de elegibilidad usados en competencias anteriores, que permitían a Khelif y Lin participar bajo tales regulaciones.

World Boxing fue designada provisionalmente como la entidad encargada de supervisar el boxeo en los Juegos de Los Ángeles 2028, enfrentando presiones por establecer pruebas de elegibilidad de sexo. El presidente, Boris van der Vorst, se disculpó tras el anuncio que incluyó a Khelif y que generó críticas.

Khelif esperaba defender su título olímpico en los próximos Juegos de Los Ángeles, pero otras boxeadoras y sus federaciones ya se han manifestado en contra de su inclusión en el torneo.

Esta situación resalta la creciente importancia del debate sobre la inclusión y la elegibilidad de los deportistas en formatos competitivos, especialmente en disciplinas como el boxeo.