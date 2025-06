Hospital en Texas violó la ley al dar de alta a mujer con embarazo no viable

WASHINGTON (AP) — Un hospital en Texas que envió reiteradamente a casa a una mujer que presentaba hemorragias y dolor, sin finalizar su embarazo ectópico y potencialmente letal, pisoteó la ley, conforme a una reciente investigación federal.

Los descubrimientos del gobierno, que no se habían reportado anteriormente, marcan un pequeño triunfo para Kyleigh Thurman, de 36 años, quien finalmente perdió parte de su sistema reproductivo tras ser dada de alta sin recibir la asistencia necesaria en la sala de emergencias por su riesgoso embarazo ectópico.

No obstante, una nueva directiva revelada el martes por las autoridades de EE.UU. ha generado dudas sobre la vigilancia del gobierno federal sobre los hospitales que rechazan proporcionar abortos de emergencia, incluso cuando las mujeres están en riesgo de infecciones graves, pérdida de órganos o hemorragias severas.

Incertidumbre sobre el acceso a abortos de emergencia

A mujeres en varias partes del país se les ha negado acceso a abortos de emergencia debido a embarazos potencialmente mortales, tras la rápida implementación de restricciones al aborto por parte de varios estados, en respuesta a un fallo de 2022 de la Corte Suprema federal.

La orientación emitida por el gobierno del ex presidente Joe Biden en 2022 buscaba preservar el acceso a abortos de emergencia en circunstancias extremas donde las mujeres enfrentaban emergencias médicas. En ella se ordenaba a los hospitales, incluso en estados con restricciones severas, a proporcionar abortos en tales casos. Si los hospitales fallaban en cumplir, estarían infringiendo una ley federal y arriesgarían la pérdida de fondos federales.

Recientemente, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, la agencia federal encargada de hacer cumplir la ley y realizar inspecciones en hospitales, anunciaron que revocarían la directiva de la era Biden respecto a los abortos de emergencia.

La ley, que obliga a los médicos a ofrecer tratamiento estabilizador, fue una de las pocas formas en que Thurman pudo responsabilizar al servicio de urgencias tras recibir nula ayuda del personal de Ascension Seton Williamson en Round Rock, Texas, en febrero de 2023, pocos meses después de que el estado aprobara su estricta prohibición del aborto.

Un embarazo ectópico no tratado

El equipo médico en el servicio de urgencias observó que los niveles hormonales de Thurman presentaban caídas, no había indicios de un embarazo en su útero, y una estructura bloqueaba sus trompas de Falopio, todos signos evidentes de un embarazo ectópico, donde el feto se implanta fuera del útero y no puede desarrollarse. Si no se atiende, un embarazo ectópico puede estallar, ocasionando daños a los órganos, hemorragias o incluso la muerte.

A pesar de esto, Thurman fue enviada nuevamente a casa con un folleto sobre aborto espontáneo para su primer embarazo. Regresó tres días después, aún con sangrado, y le administraron un medicamento destinado a finalizar el embarazo, pero ya era demasiado tardío. Días después, volvió a acudir al servicio de urgencias, desangrándose, ya que el óvulo fertilizado en sus trompas de Falopio había causado su ruptura. Se le practicó una cirugía de emergencia que le removió parte de su sistema reproductivo.

La investigación sobre cómo Ascension Seton Williamson manejó el caso de Thurman fue iniciada por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid a fines del año anterior, tras la presentación de una queja por parte de la paciente. Los investigadores determinaron que el hospital no le ofreció un examen médico adecuado, lo que incluía una evaluación ginecológica. El hospital quebrantó la Ley de Tratamiento Médico de Emergencia y Trabajo de Parto, que requiere que las salas de emergencias proporcionen atención estabilizadora a todos los pacientes. La investigación concluyó que Thurman estaba “en riesgo de deterioro de su salud y bienestar debido a una condición médica no tratada”.

Ascension, un extenso sistema hospitalario con instalaciones en múltiples estados, no respondió a las consultas sobre el caso de Thurman, limitándose a afirmar que estaba “comprometido a ofrecer atención de alta calidad a todos los que buscan sus servicios”.

Sanciones para médicos y personal hospitalario

Médicos y expertos legales han advertido que las restricciones al aborto, como las promulgadas en Texas, han desalentado al personal de emergencias a realizar abortos en casos de graves complicaciones, incluso cuando la vida de una mujer está en peligro. En Texas, los médicos se enfrentan a penas de hasta 99 años de prisión si son condenados por practicar un aborto ilegal. Los legisladores estatales están considerando una normativa que eximiría de sanciones penales a los médicos que realicen abortos en determinadas emergencias médicas.

“Nos encontramos con pacientes que sufren abortos espontáneos a quienes se les niega atención, desangrando en estacionamientos. Vemos a pacientes con embarazos no viables a las que se les dice que continúen hasta el término”, comentó Molly Duane, abogada del Centro de Derechos Reproductivos que representa a Thurman. “Esta realidad es tal vez lo que algunos no reconocen que sigue ocurriendo con las prohibiciones de aborto”.

El gobierno de Biden ha advertido a los hospitales acerca de la necesidad de ofrecer abortos en situaciones donde la salud de una mujer está en riesgo, llegando incluso a demandar al estado de Idaho por su legislación inicial que prohibía casi todos los abortos, salvo en situaciones que amenazaran la vida de la mujer.

Persisten preguntas sobre investigaciones hospitalarias

Sin embargo, la reciente declaración de CMS genera cuestionamientos sobre si tales investigaciones continuarán si los hospitales no brindan abortos a mujeres que se encuentran en emergencias médicas.

La agencia afirmó que seguirá haciendo cumplir la ley, “incluyendo bajo condiciones médicas de emergencia que pongan en grave peligro la salud de una mujer embarazada o su hijo no nacido”.

A pesar de que estados como Texas han aclarado que los embarazos ectópicos pueden ser tratados legalmente con abortos, las normativas no contemplan todas las potenciales complicaciones que pudiera acarrear un embarazo. Varias mujeres en Texas han demandado al estado debido a su legislación que ha obstaculizado que las mujeres terminen embarazos en situaciones donde sus fetos presentaban anomalías mortales o cuando entraban en trabajo de parto demasiado temprano para que el feto pudiera sobrevivir.

Thurman teme que las pacientes embarazadas que enfrenten complicaciones severas aún no reciban la atención que requieran en los servicios de urgencias de Texas.

“No se puede prever cómo se desarrollará un embarazo”, concluyó Thurman. “Puede sucederle a cualquiera, todavía. Existen muchas maneras en que los embarazos que no son ectópicos pueden resultar mortales”.

___

Esta historia fue adaptada del inglés por un editor de AP, con asistencia de una herramienta de inteligencia artificial generativa.