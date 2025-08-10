Homenaje al exdelantero del Liverpool Diogo Jota interrumpido en Wembley
El homenaje al exdelantero del Liverpool Diogo Jota y su hermano fue interrumpido en Wembley durante la Community Shield, tras el fallecimiento de ambos en un accidente automovilístico en España.
10/08/2025 | 12:12Redacción Cadena 3
FOTO: Homenaje al exdelantero del Liverpool Diogo Jota interrumpido en Wembley
LONDRES (AP) — El homenaje al exdelantero del Liverpool Diogo Jota y su hermano Andre Silva fue interrumpido el domingo debido a que algunos aficionados en el partido de la Community Shield no guardaron un minuto de silencio.
Antes del partido entre Liverpool y Crystal Palace en Wembley, ambos equipos y su personal permanecieron en silencio para conmemorar a los hermanos, quienes fallecieron en julio en un accidente automovilístico en España. Sin embargo, se escucharon voces fuertes en la multitud, lo que provocó algunos abucheos.
El árbitro Chris Kavanagh entonces hizo sonar su silbato para señalar el fin del homenaje.
Este fue el primer partido oficial del Liverpool desde la muerte de Jota a los 28 años.
Los hermanos murieron cuando el Lamborghini en el que viajaban se salió de la carretera y estalló en llamas cerca de la ciudad de Zamora, en el noroeste del país.
El club campeón de la Liga Premier ha realizado varios homenajes a Jota tras su muerte, incluyendo el retiro de su camiseta número 20.
Los seguidores del Liverpool comenzaron a aplaudir a Jota cuando el partido del domingo llegó al minuto 20, y esos aplausos rápidamente se convirtieron en vítores cuando el nuevo fichaje Jeremie Frimpong anotó para poner al club de Merseyside 2-1 por delante.
El Community Shield se considera el tradicional partido inaugural de la temporada de la máxima categoría en Inglaterra y se juega entre el campeón defensor de la liga y el ganador de la Copa FA.
Lectura rápida
¿Qué homenaje se realizó? Se homenajeó al exdelantero del Liverpool Diogo Jota y su hermano Andre Silva.
¿Dónde ocurrió el homenaje? En Wembley durante el partido de la Community Shield.
¿Por qué se interrumpió el homenaje? Porque algunos aficionados no guardaron el minuto de silencio.
¿Qué sucedió con los hermanos? Fallecieron en julio en un accidente automovilístico en España.
¿Cuál es la primera acción del club tras la muerte de Jota? Se retiró su camiseta número 20 y se realizaron homenajes en su honor.
[Fuente: AP]