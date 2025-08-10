Homenaje al exdelantero del Liverpool Diogo Jota interrumpido en Wembley

LONDRES (AP) — El homenaje al exdelantero del Liverpool Diogo Jota y su hermano Andre Silva fue interrumpido el domingo debido a que algunos aficionados en el partido de la Community Shield no guardaron un minuto de silencio.

Antes del partido entre Liverpool y Crystal Palace en Wembley, ambos equipos y su personal permanecieron en silencio para conmemorar a los hermanos, quienes fallecieron en julio en un accidente automovilístico en España. Sin embargo, se escucharon voces fuertes en la multitud, lo que provocó algunos abucheos.

El árbitro Chris Kavanagh entonces hizo sonar su silbato para señalar el fin del homenaje.

Este fue el primer partido oficial del Liverpool desde la muerte de Jota a los 28 años.

Los hermanos murieron cuando el Lamborghini en el que viajaban se salió de la carretera y estalló en llamas cerca de la ciudad de Zamora, en el noroeste del país.

El club campeón de la Liga Premier ha realizado varios homenajes a Jota tras su muerte, incluyendo el retiro de su camiseta número 20.

Los seguidores del Liverpool comenzaron a aplaudir a Jota cuando el partido del domingo llegó al minuto 20, y esos aplausos rápidamente se convirtieron en vítores cuando el nuevo fichaje Jeremie Frimpong anotó para poner al club de Merseyside 2-1 por delante.

El Community Shield se considera el tradicional partido inaugural de la temporada de la máxima categoría en Inglaterra y se juega entre el campeón defensor de la liga y el ganador de la Copa FA.