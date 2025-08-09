En vivo

La Cadena del Gol

Independiente vs. River

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Belgrano vs. Banfield

Argentina

En vivo

Estadio 3

Atl. Tucumán vs. Rosario Ctral.

Rosario

En vivo

La música de la Heat

Música

En vivo

El Aguante

Conrado Vicens

En vivo

Toco y me voy

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

Henriette retoma fuerza de tormenta tropical en el Pacífico, pero no amenaza tierra

Henriette retoma fuerza de tormenta tropical en el Pacífico. Se localiza a 1.014 km de Hilo y se mueve a 26 km/h. Sin embargo, no se prevé que amenace tierra.

09/08/2025 | 19:26Redacción Cadena 3

FOTO: Cadena 3 Noticias

HILO, Hawai, EE.UU. (AP) — Henriette retomó la fuerza de tormenta tropical en el Océano Pacífico al este de Hawai el sábado, pero los meteorólogos dijeron que aún no se esperaba que representara una amenaza para tierra.

La tormenta se encontraba a unos 1.014 kilómetros (630 millas) al este de Hilo, Hawai, según el Centro Nacional de Huracanes con sede en Miami, y se dirigía hacia el oeste-noroeste a 26 km/h (16 mph).

Sus vientos máximos sostenidos eran de 64,4 km/h (40 mph), justo por encima del umbral de 62,7 km/h (39 mph) a partir del cual un sistema se clasifica como tormenta tropical. Se pronosticó un fortalecimiento adicional para los próximos días.

La Tormenta Tropical Ivo también se desplazaba por el Pacífico, al suroeste de México.

Ivo registraba vientos máximos sostenidos de 80,4 km/h (50 mph); se encontraba a unas 265 millas (426,5 kilómetros) al oeste-suroeste de la punta de la Península de Baja California; y se movía hacia el oeste a 11 km/h (7 mph).

No había avisos ni advertencias costeras en vigor para ninguna de las tormentas, pero el Centro de Huracanes informó que el oleaje de Ivo seguirá afectando la parte sur de la península durante el próximo día o un poco más y que “probablemente causará condiciones de oleaje y corrientes de resaca que podrían resultar mortales”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió con la tormenta Henriette? Retomó fuerza de tormenta tropical en el Pacífico al este de Hawai.

¿Dónde se localiza Henriette? A unos 1.014 kilómetros (630 millas) al este de Hilo, Hawai.

¿Cuál es la velocidad de Henriette? Se movía hacia el oeste-noroeste a 26 km/h (16 mph).

¿Qué se dijo sobre la Tormenta Tropical Ivo? Ivo tenía vientos máximos sostenidos de 80,4 km/h (50 mph) y se movía hacia el oeste a 11 km/h (7 mph).

¿Hay advertencias costeras activas? No hay avisos ni advertencias costeras vigentes para las tormentas.

[Fuente: AP]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho