Henriette retoma fuerza de tormenta tropical en el Pacífico, pero no amenaza tierra

HILO, Hawai, EE.UU. (AP) — Henriette retomó la fuerza de tormenta tropical en el Océano Pacífico al este de Hawai el sábado, pero los meteorólogos dijeron que aún no se esperaba que representara una amenaza para tierra.

La tormenta se encontraba a unos 1.014 kilómetros (630 millas) al este de Hilo, Hawai, según el Centro Nacional de Huracanes con sede en Miami, y se dirigía hacia el oeste-noroeste a 26 km/h (16 mph).

Sus vientos máximos sostenidos eran de 64,4 km/h (40 mph), justo por encima del umbral de 62,7 km/h (39 mph) a partir del cual un sistema se clasifica como tormenta tropical. Se pronosticó un fortalecimiento adicional para los próximos días.

La Tormenta Tropical Ivo también se desplazaba por el Pacífico, al suroeste de México.

Ivo registraba vientos máximos sostenidos de 80,4 km/h (50 mph); se encontraba a unas 265 millas (426,5 kilómetros) al oeste-suroeste de la punta de la Península de Baja California; y se movía hacia el oeste a 11 km/h (7 mph).

No había avisos ni advertencias costeras en vigor para ninguna de las tormentas, pero el Centro de Huracanes informó que el oleaje de Ivo seguirá afectando la parte sur de la península durante el próximo día o un poco más y que “probablemente causará condiciones de oleaje y corrientes de resaca que podrían resultar mortales”.

