Mundo

Helicóptero se estrelló contra barcaza en el Mississippi con dos personas a bordo

El siniestro ocurrió en el lado de Missouri cerca de East Alton, y es investigado por la Administración Federal de Aviación y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte.

07/08/2025 | 15:18Redacción Cadena 3

FOTO: Cadena 3 Noticias

EAST ALTON, Illinois, EE.UU. (AP) — Un helicóptero con dos personas a bordo se estrelló el jueves por la mañana contra una barcaza en el río Mississippi, informaron autoridades.

El hecho ocurrió en el lado de Missouri del río, cerca de East Alton, Illinois, indicó la Administración Federal de Aviación.

La agencia y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte investigan el suceso.

Un video proporcionado a KMOV-TV por un testigo mostró una columna de humo negro elevándose desde la barcaza.

East Alton está a unos 32 kilómetros (unas 20 millas) al norte de San Luis.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Un helicóptero se estrelló contra una barcaza en el río Mississippi.

¿Quién estaba a bordo? Dos personas estaban a bordo del helicóptero en el momento del accidente.

¿Cuándo sucedió? El accidente ocurrió el jueves por la mañana.

¿Dónde tuvo lugar el accidente? En el lado de Missouri, cerca de East Alton, Illinois.

¿Cómo fue el accidente? El helicóptero se estrelló contra una barcaza, provocando una columna de humo según testigos.

[Fuente: AP]

