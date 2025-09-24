En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

Gustavo Petro critica a Trump por discurso en la ONU y menciona a Hitler

El presidente de Colombia aseguró que el discurso de su par de los Estados Unidos en la Asamblea General de la ONU es contrario a la vida y la humanidad.

24/09/2025 | 09:11Redacción Cadena 3

FOTO: Gustavo Petro

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, criticó el discurso pronunciado por su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, al considerarlo negativo y contrario de los intereses de la humanidad.

“Puedo yo decir los errores de la política de Trump, frente al narcotráfico, porque lo está impulsando, frente a la crisis climática, porque la va a agudizar, frente a la inmigración, porque va a crear más guerras y en el fondo, frente a una enorme crisis que ya la humanidad vive y que tiene que frenar de inmediato si queremos que nuestros hijos en todos los puntos del planeta vivan”, expresó Petro a medios colombianos.

El mandatario se mostró preocupado por la actitud del presidente Trump, quien en su intervención arremetió contra las políticas de otros países, contra el orden mundial e incluso cuestionó la eficacia de la ONU, según el informe de la agencia de noticias Xinhua.

“Ha demostrado en Naciones Unidas esa fuerza negativa que es una fuerza contraria a la vida y una fuerza profundamente ignorante, oscurantista, que nos trata de devolver a los tiempos de (Adolf) Hitler y siguiendo el ejemplo en esos tiempos de Hitler de la humanidad, pues hay que derrotar a Hitler”, advirtió.

Lectura rápida

¿Qué criticó Gustavo Petro en su discurso?

Criticó el discurso de Donald Trump en la ONU, al considerarlo negativo para la humanidad.

¿Quién es el presidente mencionado en la crítica?

El presidente mencionado es Donald Trump, mandatario de los Estados Unidos.

¿Cuándo sucedió la crítica de Petro?

La crítica ocurrió después del discurso de Trump en la Asamblea General de la ONU.

¿Dónde se realizó el discurso de Trump?

El discurso de Trump se realizó en la Asamblea General de la ONU, en Nueva York.

¿Por qué Petro mencionó a Hitler?

Petro mencionó a Hitler al advertir que las acciones de Trump representan una fuerza contraria a la vida.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho